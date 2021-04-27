Несподівана цікавість із Серії А

Мадридський Реал не бачить серйозних перспектив для Андрія Луніна у своїй команді. Тому "вершкові" готові продати голкіпера з України за солідну суму.

До теми Лунін може покинути Реал: Бетіс готовий дати українцю місце в основі

Влітку 2021 року "Королівський клуб" розгляне усі пропозиції щодо трансферу воротаря збірної України. 22-річним футболістом цікавились декілька клубів Ла Ліги – Бетіс, Гранада та Ейбар. Тепер у цей список ще й втрутився італійський гранд Мілан.

"Россонері" розглядають кандидатуру Луніна, як заміну нинішньому стражу воріт Джанлуїджі Доннаруммі. Андрій може переїхати у Серію А у випадку, якщо Мілану не вдасться підписати новий контракт із Доннаруммою. Його угоду з "червоно-чорними" спливає вкінці червня 2021 року.

У цьому сезоні в усіх турнірах італійський воротар Доннарумма провів у футболці Мілана 43 матчі, у яких пропустив 54 голи та 10 поєдинків провів на нуль.

Лунін хоче покинути Мадрид