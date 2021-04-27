Несподівана цікавість із Серії А
Мадридський Реал не бачить серйозних перспектив для Андрія Луніна у своїй команді. Тому "вершкові" готові продати голкіпера з України за солідну суму.
До теми Лунін може покинути Реал: Бетіс готовий дати українцю місце в основі
Влітку 2021 року "Королівський клуб" розгляне усі пропозиції щодо трансферу воротаря збірної України. 22-річним футболістом цікавились декілька клубів Ла Ліги – Бетіс, Гранада та Ейбар. Тепер у цей список ще й втрутився італійський гранд Мілан.
"Россонері" розглядають кандидатуру Луніна, як заміну нинішньому стражу воріт Джанлуїджі Доннаруммі. Андрій може переїхати у Серію А у випадку, якщо Мілану не вдасться підписати новий контракт із Доннаруммою. Його угоду з "червоно-чорними" спливає вкінці червня 2021 року.
Лунін хоче покинути Мадрид
- Щодо Луніна, то з 2018 року українець лише одного разу виходив у воротах Реала в офіційних зустрічах. Його дебют стався у кубковому протистоянні проти Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.
- Лунін вже сам заговорив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе хотів орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.
- Контракт Андрія з іспанським клубом розрахований до 30 червня 2024 року. Тому майбутній команді український голкіпер безкоштовно не дістанеться. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.