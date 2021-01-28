Голкипер Реала Андрей Лунин все никак не может победить во вратарской дуэли за место в основе с Тибо Куртуа. Такой ситуацией может воспользоваться Бетис.

Источник: Fichajes

Бетис снова вернулся к кандидатуре Андрея Лунина. Ранее клуб, который сейчас занимает 8 место в Ла Лиге, уже пытался усилить вратарскую позицию украинским голкипером. Но попытка была тщетной.

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Привлекательные условия для Лунина

Теперь Бетис хочет подписать с вратарем сборной Украины полноценный контракт. Руководство клуба недовольно игрой голкиперов, находящихся в расположении команды. Клаудио Браво получил травму, Хоэль Роблес отмечается нестабильной игрой, а Дани Мартин не показывает того уровня, которого от него ожидают.

Вероятно, если Лунин все-таки согласится на переход в Бетис, то получит стабильное место в рамке ворот команды. Такие условия позволят карьере Андрея прогрессировать. Но, решится ли Лунин на переход в более скромный испанский клуб ради практики. Неизвестно, отпустят ли мадридцы перспективного стража ворот.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Контракт Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.

Неудачный дебют Лунина: коротко

Главный наставник Реала Зинедин Зидан хотя и хвалит работу Андрея, но почти не дает шансов на развитие украинца. Лишь недавно 20 января Лунин провел свой первый официальный матч за "Королевский клуб". Этого дебюта 21-летний голкипер ждал еще с 2018 года, когда только перешел в состав "сливочных". Однако не такого первого матча за команду Зидана ожидал увидеть украинский футболист.

"Сливочные" сенсационно уступили третьелиговому Алькояно во втором дополнительном тайме (2:1), вылетев из Кубка Короля. В том противостоянии Лунин выглядел довольно неубедительно в воротах Реала. Скорее всего доверие французского тренера к Лунину несколько угаснет после позорного матча.