В 2020 году весь мир, в том числе и спорт, остановил свою привычную жизнедеятельность из-за пандемии коронавируса. Но спортсмены все время тренировались и ждали своего часа. Спорт24 предлагает вашему вниманию обзор главных сенсаций украинского спорта за этот тяжелый год.

Апсет года: поражение Ломаченко

Пожалуй, наиболее неожиданным событием 2020 года в украинском спорте стало поражение Василия Ломаченко американцу Теофиму Лопесу, пишет 24 канал.

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Ломаченко проиграл Лопесу по решению судей: 116: 112, 119: 109, 117: 111. Ломаченко проиграл чемпионские пояса WBA, WBC Franchise и WBO в легком весе. Для украинского боксера это поражение стало вторым на профессиональном ринге.

That's how you close it, fellas ...



So, who took it??#LomaLopez | LIVE on ESPN pic.twitter.com/KHKRz4NPN8 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Победа Лопеса даже признана самым неожиданным результатом в боксе в 2020 году по версии The Ring. "Ни один другой результат в 2020 года не приблизился к величине этого шока", – описывает свой выбор издание.

Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко. Он не видит смысла проводить поединок, в котором он и так снова станет победителем. Украинская же сторона всеми силами пытается доказать обратное.

Украина победила Испанию – впервые в истории

Сборная Украины в текущем году дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций. Команда Андрея Шевченко соревновалась в одной группе с Германией, Испанией и Швейцарией.

"Сине-желтые" достойно себя проявили, набрав 6 очков в пяти матчах. Во Львове была обыграна крепкая команда Швейцарии (2:1), а в Киеве на "Олимпийском" перед украинцами капитулировала одна из сильнейших сборных планеты – Испания (1:0).

Украина – Испания видеообзор

Что особенного в этой победе?

Наша сборная из-за COVID-19 была лишена почти всех игроков Шахтера и не только, влетев неделей ранее в товарняке 1:7 французам, пусть и с боем, но проиграла немцам, и наконец – получила эту большую победу.

Наиболее неожиданным здесь как раз стало то, через какие перипетии прошла наша команда за ту неделю, чтобы достичь подобного результата благодаря единственному голу Виктора Цыганкова.

Динамо на групповом этапе главного турнира Европы сыграло неудачно, но в этой победе огромная заслуга киевского клуба – в старте вышло шесть действующих киевлян (а еще один вышел на замену и забил победный мяч) и трое бывших.

Шахтер одолел Реал или "Дважды в одну реку войдешь"

Если бы сразу после жеребьевки Лиги чемпионов сезона 2020/21 кто-то сказал, что Шахтер дважды обыгрывает Реал, его бы приняли за сумасшедшего.

Имея проблемы с составом из-за коронавируса, находясь далеко от оптимальной формы, "горняки" дважды обыграли "сливочных". Самое главное – "оранжево-черные" справедливо наказали надменного и слишком самоуверенного соперника.

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В октябре в гостях Шахтер выиграл со счетом 3:2. При этом все три мяча украинский клуб забил в первом тайме, ведя 3:0 благодаря точному удару Тете, автогола Варана и голу Манора Соломона.

Спустя чуть больше месяц "сливочные" приехали в Киев, чтобы взять реванш у Шахтера и снова провалились, не сумев поразить ворота Трубина и пропустив от Дентиньо и Соломона.

Реал – Шахтер видеообзор обоих матчей

Алексей Новиков: украинец – снова самый сильный человек планеты

Украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты – World Strongest Man – выиграв пятидневное соревнования, что проходило в американском городе Брадентон во Флориде.

Самый престижный титул мирового стронгмена наш земляк получил впервые со времен владения этим званием Василием Вирастюком (2004 и 2007 годы).

Для Алексея выступление на World's Strongest Man 2020 был лишь вторым в карьере. В 2019 году он дебютировал на соревнованиях, но не смог выйти в финал. Со второй попытки Алексей стал чемпионом.

Эта феноменальная победа Алексея Новикова дает основания украинцам снова называть себя самыми сильными на планете.

Смотрите видео Алексея Новикова

Дария Билодид проиграла впервые за полтора года

Дария Билодид в Будапеште на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем завоевала бронзовую медаль. В 1/4 финала украинка уступила двукратной чемпионке Европы Андре Читу из Румынии.

Дария впервые выступала в категории до 52 килограмм. Ранее она боролась за награды в категории до 48 килограмм.

Таким образом, Билодид проиграла впервые с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 столкновений. Но есть ли повод грустить? Новая весовая категория – это новый вызов, который наша "Анаконда" точно победит!

Добавим. Международная федерация дзюдо признала Дарию Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов.

Анатолий Трубин или "новый Пятов"

Юный голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин ярко зарекомендовал себя в 2020 году.

19-летний Трубин в конце первой половины сезона вытеснил из основного состава "горняков" Андрея Пятова и продемонстрировал настоящий класс в решающих матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне он провел за основную команду Шахтера 13 матчей (8 – в УПЛ и 5 в Лиге чемпионов).

Трубин произвел сильное впечатление своими выступлениями в престижном европейском турнире. Шахтер потерял из-за коронавируса Андрея Пятова, после чего Трубин занял место в воротах команды и удачно сыграл против Реала (3:2 и 2:0) и Интера (дважды по 0:0) в Лиге чемпионов.