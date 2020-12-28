У 2020 році весь світ, у тому числі і спорт, зупинив свою звичну життєдіяльність через пандемію коронавірусу. Але спортсмени весь час тренувалися і чекали свого часу. Спорт24 пропонує вашій увазі огляд головних сенсацій українського спорту у цей важкий рік.

Апсет року: поразка Ломаченка

Мабуть найбільш несподіваною подією 2020 року в українському спорті стала поразка Василя Ломаченка американцеві Теофіму Лопесу, пише 24 канал.

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Ломаченко програв Лопесу рішенням суддів: 116:112, 119:109, 117:111. Ломаченко програв чемпіонські пояси WBA, WBC Franchise і WBO в легкій вазі. Для українського боксера ця поразка стала другою на професіональному рингу.

That's how you close it, fellas ...



So, who took it??#LomaLopez | LIVE on ESPN pic.twitter.com/KHKRz4NPN8 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Перемога Лопеса навіть визнана найбільш несподіваним результатом у боксі в 2020 році за версією The Ring. "Жоден інший результат в 2020 році не наблизився до величини цього шоку", – описує свій вибір видання.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком. Він не бачить сенсу проводити поєдинок, у якому він і так знову стане переможцем. Українська ж сторона всіма силами намагається довести протилежне.

Україна перемогла Іспанію – вперше в історії

Збірна України у поточному році дебютувала в елітному дивізіоні Ліги націй. Команда Андрія Шевченка змагалася в одній групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

"Синьо-жовті" гідно себе проявили, набравши 6 очок у п’яти матчах. У Львові була обіграна міцна команда Швейцарії (2:1), а в Києві на "Олімпійському" перед українцями капітулювала одна з найсильніших збірних планети – Іспанія (1:0).

Україна – Іспанія відеоогляд

Що особливого у цій перемозі?

Наша збірна через COVID-19 була позбавлена ​​майже всіх гравців Шахтаря і не тільки, влетівши тижнем раніше в товарняку 1:7 французам, нехай і з боєм, але програла німцям, і нарешті – здобула цю велику перемогу.

Найбільш несподіваним тут якраз стало те, через які перипетії пройшла наша команда за той тиждень, щоб досягти подібного результату завдяки єдиному голу Віктора Циганкова.

Динамо на груповому етапі головного турніру Європи зіграло невдало, але ж в цій перемозі величезна заслуга київського клубу – в старті вийшло шестеро діючих киян (а ще один вийшов на заміну і забив переможний м'яч) і троє колишніх.

Шахтар здолав Реал або "Двічі в одну річку війдеш"

Якби відразу після жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2020/21 хтось сказав, що Шахтар двічі обіграє Реал, його б прийняли за божевільного.

Маючи проблеми зі складом через коронавірус, перебуваючи далеко від оптимальної форми, "гірники" двічі обіграли "вершкових". Найголовніше – "оранжево-чорні" справедливо покарали гордовитого і занадто самовпевненого суперника.

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У жовтні в гостях Шахтар виграв з рахунком 3:2. При цьому всі три м'ячі український клуб забив у першому таймі, ведучи 3:0 завдяки точному удару Тете, автоголу Варана і голу Манора Соломона.

Через трохи більше місяця "вершкові" приїхали до Києва, щоб взяти реванш у Шахтаря і знову провалилися, не зумівши вразити ворота Трубіна і пропустивши від Дентіньо та Соломона.

Реал – Шахтар відеоогляд обох матчів

Олексій Новіков: у кра їнець – знову найсильніша людина планети

Українець Олексій Новиков став найсильнішою Людиною Планети - World Strongest Man – вигравши п’ятиденне змагання, що відбулося в американському місті Брадентон на Флориді.

Найпрестижніший титул світового стронгмену наш земляк здобув вперше з часів володіння цим званням Василем Вірастюком (2004 і 2007 роки).

Для Олексія виступ на World's Strongest Man-2020 був лише другим у кар'єрі. У 2019 році він дебютував на змаганнях, але не зміг вийти у фінал. З другої спроби Олексій став чемпіоном.

Ця феноменальна звитяга Олексія Новикова дає підстави українцям знову називати себе найсильнішими на планеті.

Дивіться відео про Олексія Новікова

Дарія Білодід програла вперше за півтора року

Дарія Білодід в Будапешті на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом завоювала бронзову медаль. В 1/4 фіналу українка поступилася дворазовій чемпіонці Європи Андре Чіту з Румунії.

Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм. Раніше вона боролася за нагороди в категорії до 48 кілограм.

Таким чином, Білодід програла вперше з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок. Але чи є привід сумувати? Нова вагова категорія – це новий виклик, який наша "Анаконда" точно здолає!

Додамо. Міжнародна федерація дзюдо визнала Дарію Білодід найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.

Анатолій Трубін або "новий Пятов"

Юний голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін яскраво зарекомендував себе у 2020 році.

19-річний Трубін наприкінці першої половини сезону витіснив з основного складу "гірників" Андрія Пятова і продемонстрував справжній клас у вирішальних матчах Ліги чемпіонів. У поточному сезоні він провів за основну команду Шахтаря 13 матчів (8 – в УПЛ і 5 – у Лізі чемпіонів).

Трубін справив сильне враження своїми виступами в найпрестижнішому європейському турнірі. Шахтар втратив через коронавірус Андрія Пятова, після чого Трубін зайняв місце у воротах команди та вдало зіграв проти Реала (3:2 і 2:0) та Інтера (двічі по 0:0) у Лізі чемпіонів.