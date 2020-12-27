Победа американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) признана наиболее неожиданным результатом в боксе в 2020 году по версии The Ring.

17 октября украинец уступил единогласным решением судей, пишет 24 канал.

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Лопес, которому было всего 23 года, не имел ничего общего с опытом Ломаченко. Он не должен был побеждать, но победил. Бой Лопеса против очень популярного Ломаченко был признан лучшим событием года по версии журнала The Ring.

"Ни один другой результат в 2020 году не приблизился к величине этого шока", – описывает свой выбор The Ring.

Ломаченко проиграл Лопесу

В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

Добавим, что Лопес даже не думывает, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.