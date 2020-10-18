Американец Теофимо Лопес нанес второе поражение в карьере Василию Ломаченко и получил звание абсолютного чемпиона мира. Американский боксер признался, что его не интересует бой-реванш против украинца.

В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко по единогласному решению судей. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса. Американец не планирует снова выходить на ринг против украинца. Об этом рассказал американец на пресс-конференции после боя.

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Лопес не хочет бой-реванш против Ломаченко

По словам Лопеса, он не понимает зачем организовывать бой-реванш, если он уже в первом поединке нанес поражение Ломаченко. По его мнению, второй бой завершится с аналогичным результатом, как и первый поединок. Поэтому не зря боксеры не договорились о таком поединке в контракте перед боем.

Они дали мне контракт, в котором четко было написано: "Если ты проиграешь, тогда ты свободен и больше никаких реваншей не планируется. Они ждали моего поражения,

– заявил Лопес.

Организаторы хотели создать яркое шоу, чтобы показать, что они лучшие в дивизионе. Лопес считает, что ему и его команде удалось переписать историю бокса, но нужно двигаться дальше.

Самоуверенный Лопес готов сойтись с двумя соперниками в один день и одержать победы. Американец хочет выйти на ринг утром с Джошем Тейлором, а уже вечером избить Хосе Рамиреса.

Лопес нанес вдвое больше ударов, чем Ломаченко: 659 против 321. 183 удара Теофімо достигли цели, Ломаченко попал 141 раз. Процент попаданий Ломаченко – 44%, у Лопеса – 28%. 20 раз Ломаченко пробил по корпусу, 34 раза Лопес.