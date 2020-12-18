2020 год стал особым для всех, изменив нашу традиционную жизнь. Футбол в этом плане – не исключение. Предлагаем вспомнить все важные моменты для украинского футбола, которые нам подарил этот год.

В 2020 году много чего интересного произошло в украинском футболе. Не все изменения были приятными. Пришлось пережить немало трудных моментов. Но причин для радости тоже было немало. Все самое важное – в материале 24 канала.

Победа года – победа над сборной Испании

Начинать стоит с приятного – победы года. И такой стала победа над сборной Испании в Киеве 13 октября. Хотя перед матчем причин для позитива было мало. Сборная проиграла три матча подряд (в том числе той же Испании), также на эту игру не прибыли несколько ключевых игроков из-за коронавируса. А за три дня до того команда проиграла матч Германии, пропустив ключевой гол после ошибки вратаря.

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И все же команда собралась. Ведь было не до шуток. Об этом и заявил главный тренер сборной Андрей Шевченко игрокам на одной из тренировок.

Но и во время матча мы не выглядели явным фаворитом – не кинулись сразу на ворота соперника. Просто удачно сыграли на своих сильных сторонах. И использовали слабые стороны соперника, забив единственный гол.

Видеообзор матча Украина – Испания

Гол года – удар Цыганкова

Возможно он не самый красивый. Ведь таких голов было немало. Но он – наиболее эмоциональный, наиболее важный. Поэтому его гол в ворота Испании действительно заслуживает этого звания. Виктор Цыганков удачно воспользовался моментом и пробил.

Видео гола Цыганкова

Поражение года – разгром от Франции

Но кроме побед, Украину в 2020 году преследовало и немало поражений. Иногда слишком болезненных. Например, в 2019 году наша сборная не проиграла ни одного матча.

Семь голов за один матч. Столько наша команда никогда не пропускала. Максимум – четыре. От тех же испанцев или немцев.

Но 7 октября 2020 этот антирекорд был обновлен. Четыре гола еще до перерыва просто морально "раздавили" нашу команду. Гол Цыганкова лишь немного подсластил горечь поражения.

Видеообзор матча Франция – Украина

Скандал года – техническое поражение Швейцарии

Продолжая тему сборной, невозможно обойти и крупнейший футбольный скандал в 2020 году. Это отмененный матч против сборной Швейцарии, за который нам засчитали техническое поражение.

Это был матч, в котором на кону стояло слишком много – место в элитном дивизионе Лиги наций. Нас устраивала и ничья, соперникам же нужно было только побеждать. И они этого добились. Хотя и не на футбольном поле.

Однако говорить о мировом заговоре против сборной Украины не приходится. Наша команда всего лишь стала жертвой собственной халатности, когда случаи заражения коронавируса фиксировались уже тогда, когда команда собралась и сыграла первые матчи. А в Швейцарии всего лишь придерживались правил.

Да, есть шанс на апелляцию, и поражение нам отменят. Но шанс сыграть этот матч – мизерный. Была возможность, если бы для обеих сборных оставили свободную дату при формировании календаря отбора ЧМ-2022. Но этого не произошло.

Достижение года №1 – Шахтер в полуфинале Лиги Европы

Этот год для болельщиков украинского футбола запомнится тем, что донецкий Шахтер показал, что является достаточно серьезным клубом на европейской арене. Не каждому удается дойти до полуфинала Лиги Европы. Да, это даже не финал и не победа в турнире. Но в такой кризисный период, в котором оказался футбол, этот показатель заслуживает похвалы.

Хотя поражение в полуфинале Интеру со счетом 0:5 оставил немного горький осадок от этого матча. И все же Шахтер сумел впоследствии добиться определенного реванша, когда оказавшись в одной группе с Интером, оставил итальянский клуб без еврокубковой весны.

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Достижение года №2 – Динамо в Лиге чемпионов

Это тоже важное достижение. Последний раз Динамо играло в Лиге чемпионов еще в сезоне 2016/17. Следующие три года команда не могла пробиться через сито квалификации. И вот в 2020 году это наконец удалось. Немного помог в этом карантин, ведь матч против нидерландского АЗ Алкмар сыграли в Киеве.

Уже во время жеребьевки Динамо отвели роль статиста, который должен в борьбе с венгерским Ференцварошем определить, кто попадет в Лигу Европы, а кто вылетит. Потому команда явно не могла посоревноваться на равных против испанской Барселоны и итальянского Ювентуса.



Динамо в Лиге чемпионов сыграло с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем / Фото Динамо

Открытие года – юные игроки

Карантин и заражения коронавирусом оставили вне игры немало игроков. Поэтому главным тренерам пришлось прибегать к ротации состава. Таким образом множество молодых игроков, которые оставались за спинами опытных партнеров, получили возможность сыграть на высшем уровне. Это и матчи Лиги чемпионов, а также на уровне сборной Украины.

И если о части было известно еще после 2019 года (речь идет об игроках сборной U-20, которые стали чемпионами мира), то были и те, кто сполна воспользовался этим шансом. Это и вратари Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Дмитрий Резник и Анатолий Трубин, которые добавили "приятной головной боли" тренерам из-за выбора голкиперов. Это защитники Валерий Бондарь, Илья Забарный, Богдан Михайличенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко и другие, которые доказали, что уже переросли молодежную команду и готовы ко взрослому футболу.

Игрок года – Виктор Цыганков

Цыганков в полной мере взял на себя роль лидера как в Динамо, так и в сборной Украины. Он всегда трудно входил в сезон. Но в этом году, кажется, этого удалось избежать. И сейчас трудно представить Динамо без него. А место Андрея Ярмоленко на фланге полузащиты уже не кажется столь бесспорным.



Виктор Цыганков / Фото Динамо

Печаль года – матчи без зрителей

Но введение карантина имело и свои негативные последствия. Футбольные матчи в Украине проходили без зрителей. Хотя сначала и была возможность, чтобы 25% вместимости трибун можно было заполнить. Но со временем и это запретили. А без болельщиков на трибунах футбольные матчи теряют свою неповторимую атмосферу.

Луческу года

Здесь все и так понятно. Киевское Динамо возглавил Мирча Луческу, который 12 лет был главным тренером непримиримого соперника киевлян – донецкого Шахтера. Представить такое было сложно. Но оно произошло. Это же 2020 год, здесь все возможно.

Такое назначение вызвало сильную негативную реакцию болельщиков. Часть из них не согласна с таким решением и до сих пор, несмотря на то, что Динамо идет на первом месте в турнирной таблице, обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины и вышло в Лигу чемпионов.

Но и без скандалов не обошлось. В последнем матче он выбежал в центр поля из-за несогласия с решением арбитра. Обошлось только условной дисквалификацией.

Команда года – Ворскла

Шахтер дошел до полуфинала Лиги Европы, Динамо вышло в Лигу чемпионов. Но звание команды года заслуживает полтавская Ворскла.

Команда 2019 год закончила в статусе одного из аутсайдеров УПЛ. Но в 2020 году все изменилось. Для начала, полтавчане дошли до финала Кубка Украины, где только в серии пенальти уступили Динамо. Ворскла удачно начала новый сезон, некоторое время сидя первое место в турнирной таблице. И только концовка 2020 года отбросила команду Юрия Максимова на пятое место. Но в 2021 году будет шанс наверстать упущенное.



Ворскла – команда года / Фото Ворскла

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