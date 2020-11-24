"Барселона" сыграет против "Динамо" без своих главных звезд. Тренер сборной Андрей Шевченко претендует на награду лучшего игрока XXI века. Такими были главные новости спорта в понедельник, 23 ноября

Динамо – Барселона: перед матчем

Одной из главных целей понедельника стала подготовка к матчу "Динамо" против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Игра запланирована на вторник, 24 ноября.

Месси не сыграет против "Динамо" – аргентинец остался в Испании. В Киев не полетел и Фрэнки Де Йонг. Тренер "Барселоны" дал возможность обоим игрокам отдохнуть.

Не сыграют также Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Ансуи Фати. У всех – травмы и повреждения.

Зато в "Динамо" выздоровел Сергей Сидорчук.

А Луческу вспомнил, как обыгрывал "Барселону", когда возглавлял "Шахтер".

Номинация для Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века. Но за эту награду в него сразу 27 конкурентов.

Всего на Globe Soccer Awards будут вручать награды как 2020 года, так и за XXI век – футболистам, тренерам, клубам, а также агентам.

Даты матчей Кубка Украины

Определились даты матчей 1/8 финала Кубка Украины. Пять из шести поединков состоятся 2 декабря, как и было запланировано. И только матч "Десна" – "Заря" перенесли на 16 декабря. Все из-за участия луганчан в Лиге Европы.

Изменения в проведении Кубка Европы ФИБА

Организаторы Кубка Европы ФИБА внесли немало изменений в проведение турнира. Там, напомним, выступают сразу три украинских клуба. Среди изменений – новый состав групп, другие даты матчей, места проведения матчей и тому подобное.

Бой МакГрегор – Пуарье

В UFC официально подтвердили бой МакГрегор – Пуарье. Состоится он 23 января 2021 года. Однако где именно – пока неизвестно.