Испанская "Барселона" объявила заявку на матч Лиги чемпионов против "Динамо". "Сине-гранатовые" не смогут рассчитывать на несколько лидеров команды в этом матче.

Еще перед тем было известно, что "Барселона" столкнулась с кадровыми проблемами. Повреждение в матче против "Атлетико" получил центральный защитник Жерар Пике. Он может пропустить до 6 месяцев из-за травмы.

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Еще перед тем травмы получили Серхио Бускетс и Ансу Фати. Поэтому их отсутствие в матче в Киеве было ожидаемым.

Однако против "Динамо" не сыграет и Лионель Месси. Нападающий и капитан команды не попал в заявку игроков, отправившихся в Киев.

Не полетел в Киев и Фрэнки де Йонг. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман отсутствие лидеров объяснил тем, что им надо отдохнуть.

Заявка "Барселоны" на матч против "Динамо" в Киеве:

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Лангле, Альба, Фирпо Хуниор, Мингеса.

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутинью, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес.

Нападающие: Гризманн, Брейтвейт, Дембеле, Конрад.