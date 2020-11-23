Месси не сыграет против "Динамо" в Лиге чемпионов: заявка "Барселоны" на игру
Испанская "Барселона" объявила заявку на матч Лиги чемпионов против "Динамо". "Сине-гранатовые" не смогут рассчитывать на несколько лидеров команды в этом матче.
Еще перед тем было известно, что "Барселона" столкнулась с кадровыми проблемами. Повреждение в матче против "Атлетико" получил центральный защитник Жерар Пике. Он может пропустить до 6 месяцев из-за травмы.
Стоит увидеть "Атлетико" вырвало минимальную победу у "Барселоны": видео
Еще перед тем травмы получили Серхио Бускетс и Ансу Фати. Поэтому их отсутствие в матче в Киеве было ожидаемым.
Однако против "Динамо" не сыграет и Лионель Месси. Нападающий и капитан команды не попал в заявку игроков, отправившихся в Киев.
Не полетел в Киев и Фрэнки де Йонг. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман отсутствие лидеров объяснил тем, что им надо отдохнуть.
Заявка "Барселоны" на матч против "Динамо" в Киеве:
- Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.
- Защитники: Дест, Лангле, Альба, Фирпо Хуниор, Мингеса.
- Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутинью, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес.
- Нападающие: Гризманн, Брейтвейт, Дембеле, Конрад.
- Матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник, 24 ноября. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 22:00.
- Игра состоится без зрителей.
- В первом матче "Барселона" победила 2:1.
Поделиться новостью