"Барселона" зіграє проти "Динамо" без своїх головних зірок. Тренер збірної Андрій Шевченко претендує на нагороду найкращого гравця XXI століття. Такими були головні новини спорту у понеділок, 23 листопада

Динамо – Барселона: перед матчем

Однією з головних мет понеділка стала підготовка до матчу "Динамо" проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Гра запланована на вівторок, 24 листопада.

Мессі не зіграє проти "Динамо" – аргентинець залишився в Іспанії. До Києва не полетів і Френкі Де Йонг. Тренер "Барселони" дав можливість обом гравцям відпочити.

Не зіграють також Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Серхі Роберто та Ансу Фаті. У всіх – травми та ушкодження.

Натомість у "Динамо" одужав Сергій Сидорчук.

А Луческу пригадав, як обігрував "Барселону", коли очолював "Шахтар".

Номінація для Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко претендує на звання найкращого гравця XXI століття. Але за цю нагороду в нього одразу 27 конкурентів.

Загалом на Globe Soccer Awards вручатимуть нагороди як за 2020 рік, так і за XXI століття – футболістам, тренерам, клубам, і навіть агентам.

Дати матчів Кубка України

Визначилися дати матчів 1/8 фіналу Кубка України. П'ять з шести поєдинків відбудуться 2 грудня, як і було заплановано. І лише матч "Десна" – "Зоря" перенесли на 16 грудня. Все через участь луганців в Лізі Європи.

Зміни у проведенні Кубка Європи ФІБА

Організатори Кубка Європи ФІБА внесли чимало змін у проведення турніру. Там, нагадаємо, виступають одразу три українські клуби. Серед змін – новий склад груп, інші дати матчів, місця проведення матчів тощо.

Бій МакГрегор – Пуар'є

В UFC офіційно підтвердили бій МакГрегор – Пуар'є. Відбудеться він 23 січня 2021 року. Однак де саме – поки невідомо.