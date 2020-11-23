Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук полностью излечился от коронавируса. Игрок вовремя вернулся в команду прямо перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны".

В киевском клубе большие кадровые проблемы перед поединком Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится уже 24 ноября. Но радостная весть прозвучала для наставника киевлян Мирчи Луческу. Лидер команды Сергей Сидорчук вылечился от коронавируса, пишет 24 канал.

Стоит узнать Динамо – Барселона: УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги чемпионов

Возвращение капитана

Румынский специалист не сможет рассчитывать в матче на 14-футболистов, поэтому такая новость немного облегчила головную боль тренера.

Жена Сергея, Анна, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию своего мужа, который вернулся домой после самоизоляции и играет с детьми.

Отметим, что после товарищеской встрече против Польши у Сидорчука был обнаружен положительный тест на коронавирус. Поэтому игроку пришлось две недели провести отдельно от семьи.

Сейчас у Сергея есть шанс помочь "Динамо" в важном поединке против "Барселоны" в Киеве, поскольку его дисквалификация уже закончилась. Официальный сайт киевлян пока не сообщил о выздоровлении футболиста.

Этот сезон пока не является результативным для полузащитника. В этом сезоне Сидорчук сыграл в "сине-белой" футболке 11 матчей, где запомнился голевыми действиями. Но роль разрушителя атак соперника полностью легла на плечи футболиста.

Кто пропустит матч против "Барселоны"

Никита Бурда (травма)

Александр Тимчик (травма)

Владимир Костевич (травма)

Назарий Русин (травма)

Томаш Кендзера (травма)

Виктор Цыганков (коронавирус)

Жерсон Родригес (коронавирус)

Александр Сирота (коронавирус)

Миккель Дуэлунд (коронавирус)

Денис Попов (коронавирус)

Руслан Нещерет (коронавирус)

Богдан Леднев (коронавирус)

Артем Шабанов (коронавирус)

Александр Андриевский (коронавирус)



Сергей Сидорчук в кругу семьи / Скрин с Сторис инстаграм-аккаунта Анны Сидорчук