В декабре состоятся шесть матчей 1/8 финала Кубка Украины. Пять из них – 2 декабря, а еще один матч перенесли на 16 декабря.

На 16 декабря перенесли матч луганской "Зари" против черниговской "Десны". Все потому, что "Заря" выступает в Лиге Европы, и в базовый день проведения матчей (2 декабря) не сможет сыграть. Ведь уже 3 декабря команда проведет матч против "Лестера" в Запорожье.

Остальные же матчи состоятся 2 декабря на полях команд, указанных первыми.

"Верес" (Ровно) – "Мариуполь

"Нива" (Винница) – "Колос" (Ковалевка)

"Агробизнес" (Волочиск) – "Ворскла" (Полтава)

"Александрия" – "Минай"

"ВПК-Агро" (Шевченковка) – "Днепр-1" (Днепр)

Матч "Десна" – "Заря" состоится в Чернигове.

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Напомним, что на этой стадии турнира выступят лишь 12 команд. Шесть из них выйдут в 1/4 финала. А там к ним присоединятся еще две команды – действующий чемпион "Шахтер" и обладатель Кубка "Динамо". Матчи четвертьфинала пройдут уже в марте 2021 года.

Финал турнира должен пройти в Тернополе на Городском стадионе 12 мая 2021 года.