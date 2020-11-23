Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века. Он среди номинантов на премию Globe Soccer Awards.

Всего за звание лучшего игрока XXI века (2001 – 2020 годы) претендуют сразу 28 футболистов. Соперниками Андрея Шевченко является Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лэмпард, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Луиш Фигу, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Филипп Лам, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан и Златан Ибрагимович.

And the nominees for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, pic.twitter.com/rKPO5IZJbo — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

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Кроме этой номинации, на Globe Soccer Awards будут выбирать и другие:

Игрок года: Криштиану Роналду, Роберт Левандовский, Лионель Месси, Садьо Мане, Серж Гнабри, Чиро Иммобиле, Маркиньос, Карим Бензема.

https://www.globesoccer.com/

Клуб года: Севилья, Реал, ПСЖ, Ливерпуль, Бавария, Ювентус.

And the nominees for the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Paris St Germain, Real Madrid and Sevilla FC

⁣⁣⁣⁠

VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/Sky24G82qr — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Тренер года: Ганс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги, Джан-Пьеро Гасперини, Томас Тухель.

And the nominees for the COACH OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp and Thomas Tuchel



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/QxjHHJbKmJ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Тренер года: Ганс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги, Джан-Пьеро Гасперини, Томас Тухель.

And the nominees for the CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: ⁣⁣⁣⁠Al Ahly, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain and Real Madrid



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/QfMHuw0tAU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Тренер века: Дидье Дешам, Пеп Гвардиола, Карло Анчнлотти, Алекс Фергюсон, Винсенте дель Боске, Марчелло Липпи, Йоахим Лев, Жозе Моуриньо, Луис Фелипе Сколари, Зинедин Зидан.

And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Агент века: Джонатан Барнетт, Джованни Бранчини, Жорже Мендеш, Мино Райола, Пини Захави.

And the nominees for the AGENT OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Giovanni Branchini, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola and Pini Zahavi



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/HdJdBawDcS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Премию Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов. Она вручается уже 11 год подряд. Церемония награждения состоится 27 декабря в Дубае.