Шевченко претендует на звание лучшего футболиста XXI века
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века. Он среди номинантов на премию Globe Soccer Awards.
Всего за звание лучшего игрока XXI века (2001 – 2020 годы) претендуют сразу 28 футболистов. Соперниками Андрея Шевченко является Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лэмпард, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Луиш Фигу, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Филипп Лам, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан и Златан Ибрагимович.
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Кроме этой номинации, на Globe Soccer Awards будут выбирать и другие:
Игрок года: Криштиану Роналду, Роберт Левандовский, Лионель Месси, Садьо Мане, Серж Гнабри, Чиро Иммобиле, Маркиньос, Карим Бензема.
Клуб года: Севилья, Реал, ПСЖ, Ливерпуль, Бавария, Ювентус.
Тренер года: Ганс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги, Джан-Пьеро Гасперини, Томас Тухель.
Тренер года: Ганс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги, Джан-Пьеро Гасперини, Томас Тухель.
Тренер века: Дидье Дешам, Пеп Гвардиола, Карло Анчнлотти, Алекс Фергюсон, Винсенте дель Боске, Марчелло Липпи, Йоахим Лев, Жозе Моуриньо, Луис Фелипе Сколари, Зинедин Зидан.
Агент века: Джонатан Барнетт, Джованни Бранчини, Жорже Мендеш, Мино Райола, Пини Захави.
Премию Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов. Она вручается уже 11 год подряд. Церемония награждения состоится 27 декабря в Дубае.
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