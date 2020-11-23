У главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу есть опыт победы над "Барселоной". Перед матчем против испанского клуба, наставник вспомнил победу "Шахтера", который он тогда возглавлял.

Своими воспоминаниями о победе "Шахтера" над "Барселоной" Луческу поделился на предматчевой пресс-конференции.

"Я вспоминаю 2004 год, когда Месси только начинал свою карьеру. "Шахтер", который я тогда возглавлял, играл в Лиге чемпионов с "Барселоной". Мы победили со счетом 2:0, при том, что у "Барселоны" была выдающаяся команда с Хави и Иньестой в составе. Месси тогда дебютировал. Это дало очень большой толчок развитию футбола в Украине, потому что мы выиграли у такой команды. Это был первый шаг. "Динамо" долго отсутствовало в Лиге чемпионов. Я очень хочу, чтобы эта игра также дала толчок в развитии, прогрессе "Динамо", – заявил Луческу.

Матч, о котором вспоминает Луческу, состоялся 7 декабря 2014 года в Донецке. "Шахтер" тогда победил благодаря дублю Агаховы. А в конце встречи Иньеста не реализовал пенальти.

Можно вспомнить еще одну победу "Шахтера" над "Барселоной". На этот раз уже в Испании – 9 декабря 2008 года. В этом матче дублем отметился Гладкий, а "Шахтер" победил 3:2.

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