В четверг, 19 ноября, произошло немало интересных событий из мира спорта. О самых интересных – читайте в дайджесте Спорт24.

УЕФА вынесет решение о матче Швейцария – Украина на следующей неделе

УЕФА не сможет вынести решение об отменене матча 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина 20 ноября. К этой дате стороны должны только предоставить исчерпывающую юридическую информацию по несостоявшейся встречи, пишет 24 канал.

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Украинская сторона, отстаивая свою позицию, не только подчеркнет, что у национальной команды было 13 здоровых футболистов для проведения матча, но и придаст к делу отрицательные результаты ПЦР-тестов, которые команда сдала в Киеве 19 ноября.

Отмена матча Швейцария – Украина: что известно

Матч отменили из-за вспышки COVID-19 в команде Украины. Врачи кантона Люцерн не позволили выходить на поле футболистам и всю команду "желто-синих" поместили на карантин.

В Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты, а всю команду отправили на карантин. Хотя правила УЕФА позволяют провести матч, ведь сборная Украины имела 13 игроков, необходимых для проведения матча.

По приезду в Украину все игроки снова сдали тесты. Все результаты оказались отрицательными.

Кличко возглавляет рейтинг лучших боксеров хевивейта в Европе

В рейтинге европейских боксеров за всю историю хевивейта нашлось место сразу трем украинцам. Владимир Кличко и вовсе возглавил этот список лучших, оставив за своей спиной британца Леннокса Льюиса.

Авторитетный рейтинг Boxrec обнародовал рейтинг лучших боксеров хевивейта, который возглавил Кличко-младший. Несколько ниже в списке расположились его брат Виталий Кличко – 4 место и Александр Усик – 10 ступень.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг от BoxRec был составлен не принимая во внимание мнения экспертов и исследователей. Здесь количество очков боксеров зависело исключительно от их успешной карьеры, рейтинга соперников и дополнительных показателей.

Система BoxRec ежедневно автоматически перечисляет рейтинги всех боксеров.

Топ-10 лучших боксеров хевивейта / Скрин с BoxRec

Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2022

После последних матчей Лиги наций определились окончательные корзины посева при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины попала во вторую корзину.

В отборе на Чемпионат мира 2022 года от Европы примет участие 55 команд. Их разбили на шесть корзин – по 10 сборных в первых пяти и пять сборных – в шестой корзине. Во время жеребьевки будет сформировано 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять команд. Победители групп выйдут на Мундиаль направление. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.

Корзины при жеребьевке квалификации ЧМ-2022

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Андрей Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом"

Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в январе покинет английский клуб на правах свободного агента.

Ярмоленко собирается разорвать контракт с клубом для перехода в "Фенербахче".

У сторон не будет финансовых претензий друг к другу. "Вест Хэм" пойдет на такой шаг, чтобы не выплачивать зарплату хавбеку до конца контракта летом 2022 года.

В трансфере украинцем заинтересованы тренер "Фенербахче" Эрол Булут и спортивный директор Белезоглу. Сообщается, что турецкий клуб уже контактировал с игроком, однако стороны не смогли договориться о зарплате.