Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в январе покинет английский клуб на правах свободного агента.

По информации турецкого издания Fotomac, Андрей Ярмоленко собирается расторгнуть контракт с клубом для перехода в "Фенербахче".

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У сторон не будет финансовых претензий друг к другу. "Вест Хэм" пойдет на такой шаг, чтобы не выплачивать зарплату хавбеку до конца контракта летом 2022 года.

В трансфере украинца заинтересованы тренер "Фенербахче" Эрол Булут и спортивный директор Эмре Белезоглу. Сообщается, что турецкий клуб уже контактировал с игроком, однако стороны не смогли договориться о зарплате.

Карьера Ярмоленко в "Вест Хэме"