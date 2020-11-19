Ярмоленко расторгнет контракт с "Вест Хэмом" для перехода в "Фенербахче", – СМИ
Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в январе покинет английский клуб на правах свободного агента.
По информации турецкого издания Fotomac, Андрей Ярмоленко собирается расторгнуть контракт с клубом для перехода в "Фенербахче".
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У сторон не будет финансовых претензий друг к другу. "Вест Хэм" пойдет на такой шаг, чтобы не выплачивать зарплату хавбеку до конца контракта летом 2022 года.
В трансфере украинца заинтересованы тренер "Фенербахче" Эрол Булут и спортивный директор Эмре Белезоглу. Сообщается, что турецкий клуб уже контактировал с игроком, однако стороны не смогли договориться о зарплате.
Карьера Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды получал серьезные травмы, из-за чего не играл почти год.
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