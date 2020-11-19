В рейтинге европейских боксеров за всю историю хевивейта нашлось место сразу трем украинцам. Владимир Кличко возглавил этот список лучших, оставив за своей спиной британца Леннокса Льюиса.

Авторитетный рейтинг BoxRec обнародовал рейтинг лучших боксеров хевивейта, который возглавил Кличко-младший. Несколько ниже в списке расположились его брат Виталий Кличко – 4 место и Александр Усик – 10 ступенька.

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Лидер Владимир Кличко

Владимиру удалось опередить легендарного боксера из Великобритании Леннокса Льюиса. Кличко получил 700,3 балла. У британца значительно меньше – 512,2 очка. Интересно, что последний бой в его карьере был против Виталия Кличко. В этом бою победу техническим нокаутом одержал Леннокс.

Немного не хватило Виталию, чтобы попасть в тройку лидеров, которую замкнул Тайсон Фьюри – 327,7 балла у британца против 324 очков у украинца.

Еще одним украинским боксером, который на удивление занял высокую десятую строчку, стал Александр Усик. Недавно 33-летний боксер из Украины одолел Дерека Чисору по единогласному решению судей. В этом рейтинге украинец получил 149,8 очка.

Александр единственный из трех представителей Украины, кто сможет улучшить свои показатели.

Добавим, что в топ-10 рейтинга также вошли три британца, два представителя России и по одному боксеру из Германии и Швеции.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг от BoxRec был составлен не принимая во внимание мнения экспертов и исследователей. Здесь количество очков боксеров зависело исключительно от их успешной карьеры, рейтинга соперников и дополнительных показателей.

Система BoxRec ежедневно автоматически пересчитывает рейтинги всех боксеров.



Топ-10 лучших боксеров хевивейта / Скрин из BoxRec