УЕФА не сможет вынести решение относительно отмененного матча 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина 20 ноября.

До этой даты стороны должны только предоставить исчерпывающую юридическую информацию относительно несостоявшейся встречи. Об этом сообщает Meta Ratings.

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Украинская сторона, отстаивая свою позицию, не только подчеркнет, что у национальной команды было 13 здоровых футболистов для проведения матча, но и предоставит к делу отрицательные результаты ПЦР-тестов, которые команда сдала в Киеве 19 ноября.

Окончательное же решение по матчу будет принято уже на следующей неделе, после анализа всех документов.

Отмена матча Швейцария – Украина: что известно

Матч отменили из-за вспышки COVID-19 в команде Украины. Врачи кантона Люцерн не разрешили выйти на поле футболистам и всю команду "желто-синих" поместили на карантин.

В Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты, а всю команду отправили на карантин. Хотя правила УЕФА позволяют провести матч, ведь сборная Украины имела 13 игроков, необходимых для проведения матча.

По приезду в Украину все игроки снова сдали тесты. Все результаты оказались отрицательными.