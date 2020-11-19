В четверг, 19 ноября, "Жилстрой-2" сыграл второй квалификационный матч женской Лиги чемпионов против "Сараево-2000". Гости из Украины уверенно победили соперниц.

Сараево – Жилстрой-2 0:2

Голы: Панцулая, 9, Кравчук, 29

В прошлом раунде харьковчанки проехались катком по соперницам из Армении – 9:0. На этот раз украинских футболисток ждал выездной матч в Боснию и Герцеговину. От подопечных Натальи Зинченко ждали только победы.

"Сараево-2000" на предыдущем этапе квалификации тоже не имел проблем с чемпионом Израиля "Ирони" (4:0), пишет 24 канал.

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Победный путь

Уже со старта поединка украинская команда пошла в атаку, которая уже на 9-й минуте принесла желаемый результат. Андрухов воспользовалась неслаженными действиями обороны соперниц, увидела свободную партнершу по команде, которой стала Панцулая. Натия спокойно переиграла голкиперку "Сараево", которая могла справиться с этим не слишком сильным ударом – 0:1.

Команды по очереди обменивались острыми атаками, но снова забили гости из Украины. Филенко выполнила подачу с фланга прямо на голову Панцулаи. После ее удара мяч оказался в ногах Кравчук, которая без лишних препятствий перевела мяч в сетку ворот – 0:2.

Несколько раз опасно один на один с голкиперкой хозяев выходили все те же активные Андрухив и Панцулая, но довести свои моменты до гола девушки не смогли.

Игроки "Сараево" также не забывали об атакующих действиях. Куч очень остро, словно легкоатлет Усэйн Болт, вела от всей обороны "Жилстрой-2", но украинская голкиперка Самсон была лучшей на выходе и разрядила ситуацию.

Еще несколько раз хозяйки старались размочить ворота украинок, но то оборона удачно действовала, то вратарь команды из Украины творила на линии ворот чудо.

Второй тайм тоже был по схожему сценарию. Одни пытались сократить счет, а другие не только удачно оборонялись, но еще и могли увеличить свое преимущество. В середине второго тайма Наталья Зинченко провела замену, чтобы освежить игру, и не прогадала.

Титова отдала разрезную передачу на партнершу по команде. Правда, этот почти 100-процентный момент не был реализован.

В конце встречи хозяйки несколько прижали украинок к собственным воротам, но до чего-то действительно жаркого дело не дошло.

В итоге 0:2 в пользу украинской команды. "Жилстрой-2" – в 1/16 финала Лиги чемпионов.