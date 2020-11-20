У четвер, 19 листопада, трапилося чимало цікавих подій зі світу спорту. Про найцікавіші – читайте у дайджесті Спорт24.

УЄФА винесе рішення по матчу Швейцарія – Україна на наступному тижні

УЄФА не зможе винести рішення щодо скасованого матчу 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна 20 листопада. До цієї дати сторони повинні тільки надати вичерпну юридичну інформацію за що не відбулася зустрічі, пише 24 канал.

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Українська сторона, відстоюючи свою позицію, не тільки підкреслить, що у національної команди було 13 здорових футболістів для проведення матчу, а й додасть до справи негативні результати ПЛР-тестів, які команда здала в Києві 19 листопада.

Скасування матчу Швейцарія – Україна: що відомо

Матч відмінили через спалах COVID-19 в команді України. Лікарі кантону Люцерн не дозволили виходить на поле футболістам і всю команду "жовто-синіх" помістили на карантин.

У Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати, а всю команду відправили на карантин. Хоча правила УЄФА дозволяти провести матч, адже збірна України мала 13 гравців, необхідних для проведення матчу.

По приїзду в Україну всі гравці знову здали тести. Всі результати виявилися негативними.

Кличко очолює рейтинг найкращих боксерів хевівейту в Європі

У рейтингу європейських боксерів за всю історію хевівейту знайшлось місце відразу трьом українцям. Володимир Кличко й взагалі очолив цей список найкращих, залишивши за своєю спиною британця Леннокса Льюїса.

Авторитетний рейтинг Boxrec оприлюднив рейтингу найкращих боксерів хевівейту, який очолив Кличко-молодший. Дещо нижче у списку розташувались його брат Віталій Кличко – 4 місце та Олександр Усик – 10 сходинка.

Як складався рейтинг

Рейтинг від BoxRec був складений не беручи до уваги думки експертів та дослідників. Тут кількість очок боксерів залежала виключно від їх успішної кар'єри, рейтингу суперників та додаткових показників.

Система BoxRec щодня автоматично перераховує рейтинги всіх боксерів.

Топ-10 найкращих боксерів хевівейту / Скрін з BoxRec

Збірна України потрапила у другий кошик під час жеребкування ЧС-2022

Після останніх матчів Ліги націй визначилися остаточні кошики посіву під час жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року. Збірна України потрапила у другий кошик.

У відборі на Чемпіонат світу 2022 року від Європи візьме участь 55 команд. Їх розбили на шість кошиків – по 10 збірних в перших п'яти та п'ять збірних – у шостому кошику. Під час жеребкування буде сформовано 10 груп – п'ять по шість команд та п'ять по п'ять команд. Переможці груп вийдуть на Мундіаль напряму. Команди, що посядуть другі місця, зіграють у плей-офф.

Кошики при жеребкуванні кваліфікації ЧС-2022

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Хорватія, Італія, Німеччина, Данія, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Польща, Швеція, Уельс, Україна, Австрія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Ірландія, Пів. Ірландія, Норвегія, Угорщина, Ісландія, Шотландія, Чехія, Фінляндія, Греція

Кошик 4: Боснія та Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Болгарія, Албанія, Грузія, Ізраїль, Білорусь, Люксембург

Кошик 5: Кіпр, Вірменія, Фарерські острови, Естонія, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Молдова, Мальта, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

Андрій Ярмоленко розірве контракт з "Вест Хемом"

Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко в січні покине англійський клуб на правах вільного агента.

Ярмоленко збирається розірвати контракт з клубом для переходу в "Фенербахче".

У сторін не буде фінансових претензій одна до одної. "Вест Хем" піде на такий крок, щоб не виплачувати зарплату хавбеку до кінця контракту влітку 2022 року.

У трансфері українця зацікавлені тренер "Фенербахче" Ерол Булут і спортивний директор Емре Белезоглу. Повідомляється, що турецький клуб вже контактував з гравцем, однак сторони не змогли домовитися про зарплату.