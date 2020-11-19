В среду, 18 ноября, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых интересных – читайте в дайджесте Спорт24.

Вспышка коронавируса в "Олимпике"

В футбольном клубе "Олимпик" Донецк произошла массовая вспышка COVID-19. Положительные тесты на коронавирус сдали футболисты и персонал команды, сообщает 24 канал.

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По словам президента "Олимпика" Владислава Гельзина, многие тесты оказались положительными. Он не назвал число больных, ведь точные результаты должны прийти вечером 18 ноября.

Состоится ли матч "Олимпика"

Уже в субботу, 21 ноября, "Олимпик" должен сыграть матч 10 тура чемпионата Украины против "Зари". Судьба матча пока не определена.

"Мы не знаем пока. Надо подождать. Нам дали количество, но по фамилиям пока ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сих пор команда тренировалась", – резюмировал Гельзин.

Матч "Динамо" – "Барселона" в Киеве пройдет без зрителей

Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны" матч Лиги чемпионов. Однако игра в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет без зрителей.

В киевском клубе предупредили болельщиков, чтобы они не стали жертвами мошенников.

"Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч и т.д. являются мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у коварных лжецов и обманщиков, ведь они поддельные. "Динамо" реализацией билетов не занимается", – отметили в пресс-службе "Динамо".

Сборная Украины покинула Швейцарию

Сборная Украины по футболу 18 ноября покинула Швейцарию, куда прибыла, чтобы сыграть матч 6-го тура Лиги наций. После того, как украинская команда была помещена на карантин, футболистам был организован рейс домой.

Швейцарская сторона организовала украинцам поездку в аэропорт на нескольких автобусах.

Сообщается, что футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы уже начали покидать расположение команды.

Что известно об отмене матча сборной Украины

Поединок Швейцария – Украина должен был пройти 17 ноября в Люцерне. Однако украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки COVID-19.

Существовала вероятность, что игру перенесут на 18 ноября. Однако Украина сообщила УЕФА, что не имеет возможности выставить другой состав и готова играть здоровыми футболистами, которые находятся в Швейцарии.

Судьбу игры будет решать УЕФА. Украинская сторона подаст протест, если команде засчитают техническое поражение.

"Динамо" потеряло еще одного нападающего

В среду, 18 ноября, киевское "Динамо" провело двустороннюю игру с молодежным составом команды.

В ходе игры из-за повреждения был заменен 22-летний украинский форвард Назарий Русин. Характер травмы форварда неизвестен.

Уже во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны" матч Лиги чемпионов. Однако игра в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет без зрителей.