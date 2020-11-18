Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны" матч Лиги чемпионов. Однако игра в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится без зрителей.

Информацию о том, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится без зрителей, официально подтвердили в киевском клубе.

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"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч "Динамо" – "Барселона". Поэтому по правилам безопасности и согласно медицинскому протоколу, болельщики на стадион не будут допускаться", – говорится в заявлении "Динамо".

В киевском клубе также предупредили болельщиков, чтобы они не стали жертвами мошенников.

"Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч, и тому подобное являются мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у коварных лжецов и обманщиков, потому что они поддельные. "Динамо" реализацией билетов не занимается", – отметили в киевском клубе.