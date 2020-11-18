Матч "Динамо" – "Барселона" в Киеве состоится без зрителей
Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны" матч Лиги чемпионов. Однако игра в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится без зрителей.
Информацию о том, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится без зрителей, официально подтвердили в киевском клубе.
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"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч "Динамо" – "Барселона". Поэтому по правилам безопасности и согласно медицинскому протоколу, болельщики на стадион не будут допускаться", – говорится в заявлении "Динамо".
В киевском клубе также предупредили болельщиков, чтобы они не стали жертвами мошенников.
"Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч, и тому подобное являются мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у коварных лжецов и обманщиков, потому что они поддельные. "Динамо" реализацией билетов не занимается", – отметили в киевском клубе.
- Напомним, в Украине объявили усиление карантина. Однако футбольные матчи все же состоятся. Правда они будут без зрителей на трибунах.
- Без зрителей на трибунах был и предыдущий матч Лиги чемпионов в Киеве. Речь идет об игре "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах), которая закончилась разгромным поражением украинской команды 0:6.
- "Динамо" же первый матч группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" сыграло при поддержке болельщиков. Однако их было ограниченное количество.
- Предыдущий матч "Динамо" против "Барселоны" в Испании закончился поражением украинской команды.
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