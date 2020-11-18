В футбольном клубе "Олимпик" Донецк произошла массовая вспышка COVID-19. Положительные тесты на коронавирус сдали футболисты и персонал команды.

О вспышке коронавируса в команде рассказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин. Об этом сообщает Tribuna.com.

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По словам Гельзина, многие тесты оказались положительными. Он не назвал число больных, ведь точные результаты должны прийти вечером 18 ноября.

Сообщается, что болеет около 10 человек.

Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию по фамилиям к вечеру,

- сказал Гельзин.

Президент "Олимпика" добавил, что в клубе не ожидали, что положительные тесты на коронавирус сдадут многие члены клуба.

Состоится ли матч "Олимпика"

Уже в субботу, 21 ноября, "Олимпик" должен сыграть матч 10 тура чемпионата Украины против "Зари". Судьба матча пока не определена.

"Мы не знаем пока. Надо подождать. Нам дали количество, но по фамилиям пока ситуация непонятная. Даже тренировки не проводим, хотя до сих пор команда тренировалась", – резюмировал Гельзин.

Вниманию. Команда должна проводить матч, если в заявке на игру есть минимум 13 футболистов. С подобными проблемами ранее столкнулись "Шахтер", "Александрия", "Динамо", "Ворскла", "Львов", "Рух".