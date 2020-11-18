Заключительный поединок сборной Украины в Лиге наций сезона-2020 против Швейцарии не состоялся. Матч не удастся провести в 2020 году, а швейцарская сторона заявила, что календарь 2021 года не позволяет перенести игру.

Президент Швейцарского футбольного союза (ШФС) Доминик Блан в интервью tdg.ch рассказал о ситуации с отмененным матчем против Украины.

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Доминик Блан в очередной раз заверил, что Швейцария хотела провести матч с Украиной и согласилась провести игру 18 ноября.

Впрочем, Швейцария требовала, чтобы Украина привезла другую команду, которая не контактировала с составом, который уже находился в Люцерне.

При этом украинская сторона сообщила УЕФА, что нет возможности выставить другой состав.

Швейцария поддержит решение УЕФА

Окончательное решение относительно судьбы поединка Швейцария – Украина будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.

Президент ШФС убеждает, что швейцарская сборная готова к любому решению УЕФА. Впрочем, он обратил внимание, что при рассмотрении дела проверят, выполнила ли Украина все требования, чтобы игра состоялась.

Существует два пути решения ситуации:

Швейцария одержит техническую победу:

победитель будет определен путем жеребьевки (победа Швейцарии, ничья или победа Украины).

Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА. Если рассматривать первый вариант, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если не будет виноватых – жеребьевка. Здесь у нас лишь один шанс из трех, чтобы остаться в Дивизионе А. Но решаем не мы,

- отметил глава ФСШ.

Матч невозможно перенести на 2021 год

Блан заявил, что поединок Швейцария – Украина невозможно провести в 2021 году из-за квалификационных матчей на ЧМ-2022 и собственно чемпионата Европы.

"Мы рассматривали этот вариант. Мы всегда хотели сыграть этот матч, чтобы все было справедливо. Но, к сожалению, это невозможно. Календарь на 2021-й уже очень занят матчами отбора на ЧМ-2022 и встречами Евро – 2020.

Почему отменили матч

Поединок, который должен был пройти 17 ноября в Люцерне, был отменен из-за вспышки COVID-19 в сборной Украины. Делегацию Украины отправили на карантин.

Во время паузы на международные матчи в лагере украинской команды положительные тесты сдали десять футболистов:

Андрей Ярмоленко

Виктор Коваленко

Виктор Цыганков

Сергей Сидорчук

Дмитрий Резник

Эдуард Соболь

Евгений Макаренко

Руслан Малиновский

Сергей Кривцов

Жуниор Мораес

Следует отметить, что Кривцов и Мораес ранее переболели коронавирусом. Также ранее переболел коронавирусом тренер по физподготовке Иван Баштовой. Однако его тест оказался положительным.

Украинская команда 18 ноября вернулась в Киев чартерным рейсом.

Почему матч важен

Украина и Швейцария – прямые конкуренты за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе Лиги наций – "A".

Украина опережает Швейцарию на 3 очка. Швейцарцам нужно побеждать украинцев со счетом 1:0 или любым другим с разницей в два мяча.