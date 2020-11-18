Сборная Украины покидает Швейцарию: первыми разъехались легионеры
Сборная Украины по футболу 18 ноября покидает Швейцарию, куда прибыла, чтобы сыграть матч 6-го тура Лиги наций. После того, как украинская команда была помещена на карантин, футболистам был организован рейс домой.
Как сообщает "Футбол NEWS", сборная Украины около 11:30 отправилась на автобусах в аэропорт, чтобы вернуться домой из Швейцарии.
Кстати УАФ выразила готовность провести матч со Швейцарией 18 ноября: официальное заявление
Швейцарская сторона организовала украинцам поездку в аэропорт на нескольких автобусах.
Сообщается, что футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы уже начали покидать расположение команды.
Также начали выезжать в свои клубы и игроки сборной Швейцарии.
Футболисты пройдут ПЦР-тестирование
Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила, что в 10:45 по местному времени состоялся выезд двух командных автобусов в аэропорт Цюриха.
В 14:00 назначен вылет чартерного рейса в Киев.
По прибытии в Борисполь все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.
Что известно об отмене матча сборной Украины
Поединок Швейцария – Украина должен был пройти 17 ноября в Люцерне. Однако украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки COVID-19.
В период с 13 до 17 ноября в лагере "сине-желтых" положительные тесты сдали десять футболистов:
- Андрей Ярмоленко
- Виктор Коваленко
- Виктор Цыганков
- Сергей Сидорчук
- Дмитрий Резник
- Эдуард Соболь
- Евгений Макаренко
- Руслан Малиновский
- Сергей Кривцов
- Жуниор Мораес
Также положительный тест сдал тренер по физподготовке Иван Баштовый. Следует отметить, что Баштовый, Кривцов и Мораес ранее переболели коронавирусом.
Существовала вероятность, что игру перенесут на 18 ноября. Однако Украина сообщила УЕФА, что не имеет возможности выставить другой состав и готова играть здоровыми футболистами, которые находятся в Швейцарии.
Судьбу игры будет решать УЕФА. Украинская сторона подаст протест, если команде засчитают техническое поражение.
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