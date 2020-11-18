Сборная Украины по футболу 18 ноября покидает Швейцарию, куда прибыла, чтобы сыграть матч 6-го тура Лиги наций. После того, как украинская команда была помещена на карантин, футболистам был организован рейс домой.

Как сообщает "Футбол NEWS", сборная Украины около 11:30 отправилась на автобусах в аэропорт, чтобы вернуться домой из Швейцарии.

Кстати УАФ выразила готовность провести матч со Швейцарией 18 ноября: официальное заявление

Швейцарская сторона организовала украинцам поездку в аэропорт на нескольких автобусах.

Сообщается, что футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы уже начали покидать расположение команды.

Также начали выезжать в свои клубы и игроки сборной Швейцарии.

Футболисты пройдут ПЦР-тестирование

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила, что в 10:45 по местному времени состоялся выезд двух командных автобусов в аэропорт Цюриха.

В 14:00 назначен вылет чартерного рейса в Киев.

По прибытии в Борисполь все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Что известно об отмене матча сборной Украины

Поединок Швейцария – Украина должен был пройти 17 ноября в Люцерне. Однако украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки COVID-19.

В период с 13 до 17 ноября в лагере "сине-желтых" положительные тесты сдали десять футболистов:

Андрей Ярмоленко

Виктор Коваленко

Виктор Цыганков

Сергей Сидорчук

Дмитрий Резник

Эдуард Соболь

Евгений Макаренко

Руслан Малиновский

Сергей Кривцов

Жуниор Мораес

Также положительный тест сдал тренер по физподготовке Иван Баштовый. Следует отметить, что Баштовый, Кривцов и Мораес ранее переболели коронавирусом.

Существовала вероятность, что игру перенесут на 18 ноября. Однако Украина сообщила УЕФА, что не имеет возможности выставить другой состав и готова играть здоровыми футболистами, которые находятся в Швейцарии.

Судьбу игры будет решать УЕФА. Украинская сторона подаст протест, если команде засчитают техническое поражение.

Важно. Украина и Швейцария – прямые конкуренты за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе Лиги наций – "A". Украина опережает Швейцарию на 3 очка. Швейцарцам следует побеждать украинцев со счетом 1:0 или любым другим с разницей в два мяча.