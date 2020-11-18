В среду, 18 ноября, киевское "Динамо" провело двустороннюю игру с молодежным составом команды.

По ходу игры из-за повреждения был заменен 22-летний украинский форвард Назарий Русин. Характер травмы форварда уточняется, сообщает "Динамомания".

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Справка. После прихода на пост главного тренера Мирчи Луческу Русин провел только один матч, выйдя на замену в 9 туре против донецкого "Шахтера".

Уже во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны" матч Лиги чемпионов. Однако игра в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет без зрителей.

"Динамо" потеряло футболистов из-за COVID-19

Ранее сообщалось, что положительные тесты на коронавирус сдали футболисты Руслан Нещерет, Александр Сирота, Артем Шабанов, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригеш.

Отметим также, что целый ряд футболистов "Динамо", которые выступают за сборную Украины вылечились от COVID-19. Ими стали Владислав Супряга, Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Александр Караваев.