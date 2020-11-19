У середу, 18 листопада, трапилося чимало цікавих подій зі світу спорту. Про найцікавіші – читайте у дайджесті Спорт24.

Спалах коронавірусу в "Олімпіку"

У футбольному клубі "Олімпік" Донецьк стався масовий спалах COVID-19. Позитивні тести на коронавірус здали футболісти та персонал команди, повідомляє 24 канал.

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За словами президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, багато тестів виявилися позитивними. Він не назвав число хворих, адже точні результати мають прийти ввечері 18 листопада.

Чи відбудеться матч "Олімпіка"

Уже в суботу, 21 листопада, "Олімпік" повинен зіграти матч 10 туру чемпіонату України проти "Зорі". Доля матчу поки не визначена.

"Ми не знаємо поки. Треба почекати. Нам дали кількість, але за прізвищами поки ситуація незрозуміла. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда тренувалася", – резюмував Гельзін.

Матч "Динамо" – "Барселона" в Києві відбудеться без глядачів

У вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Барселони" матч Ліги чемпіонів. Однак гра в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться без глядачів.

В київському клубі попередили вболівальників, щоб вони не стали жертвами шахраїв.

"Усі оголошення про продаж квитків, організацію туристичних поїздок на матч, тощо є шахрайством та обманом. Будьте пильними, не купляйте квитки у підступних брехунів та ошуканців, адже вони підробні. "Динамо" реалізацією квитків не займається", – наголосили пресслужбі "Динамо".

Збірна України покинула Швейцарію

Збірна України з футболу 18 листопада покинула Швейцарію, куди прибула, щоб зіграти матч 6-го туру Ліги націй. Після того, як українська команда була поміщена на карантин, футболістам був організований рейс додому.

Швейцарська сторона організувала українцям поїздку в аеропорт на декількох автобусах.

Повідомляється, що футболісти збірної, які виступають за європейські клуби, вже почали покидати розташування команди.

Що відомо про скасування матчу збірної України

Поєдинок Швейцарія – Україн мав пройти 17 листопада у Люцерні. Проте українську команду відправили на карантин через спалах COVID-19.

Існувала ймовірність, що гру перенесуть на 18 листопада. Проте Україна повідомила УЄФА, що не має можливості виставити інший склад і готова грати здоровими футболістами, що перебувають у Швейцарії.

Долю гри вирішувати УЄФА. Українська сторона подасть протест, якщо команді зарахують технічну поразку.

"Динамо" втратило чергового нападника

У середу, 18-го листопада, київське "Динамо" провело двосторонню гру з молодіжним складом команди.

По ходу гри через пошкодження був замінений 22-річний український форвард Назарій Русин. Характер травми форварда невідомий.

Вже у вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Барселони" матч Ліги чемпіонів. Однак гра в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться без глядачів.