Вторник, 17 ноября, стал сложным для сборной Украины по футболу, матч которой отменили из-за коронавируса. В то же время на мажорной ноте свой цикл завершила молодежная команда. Обзор главных новостей спорта за 17 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Отмененный матч сборной Украины

Поединок 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией не состоялся 17 ноября. Украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает 24 канал.

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В сборной Украины в ноябре продолжили фиксировать новые случаи заражения COVID-19. Перед игрой с Германией (14 ноября) положительные тесты сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук.

16-го ноября коронавирус обнаружили у Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.

Из-за этого во вторник, 17 ноября, украинская делегация прошла повторное тестирование. Положительные тесты сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовый. Следует отметить, что трое последних ранее переболели коронавирусом.

В итоге сборную Украины по футболу поместили на карантин решением главного врача кантона Люцерна.

Существовала вероятность, что игру перенесут на 18 ноября, однако Украина сообщила УЕФА, что не имеет возможности выставить другой состав.

Что будет с матчем?

Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Судьбу игры будет решать УЕФА. Вероятен вариант, что результат матча будет определен путем жеребьевки (победа Швейцарии 1:0, ничья 0:0 или победа Украины 0:1).

Украинская сторона будет подавать протест, если команде засчитают техническое поражение.

Важно. Украина и Швейцария – прямые конкуренты за сохранение прописки в дивизионе A. Украина опережает Швейцарию на 3 очка, поэтому швейцарцам следует побеждать со счетом 1:0 или любым другим с разницей в два мяча.

Победа "молодежки"

Все же 17 ноября принесло украинским болельщикам футбола и ложку меда.

Молодежная сборная Украины по футболу 17 ноября завершила отбор на чемпионат Европы-2021. Украинская сборная в селе Ковалевка разгромила Северную Ирландию.

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Судьба игры была решена во втором тайме. На 68-й минуте Вантух подал угловой, а Бабогло в падении головой открыл счет. Через мгновение "сине-желтые" увеличили свое преимущество.

Фланговую передачу Стецкова использовал Исаенко – 2:0. А на 74-й минуте Кухаревич воспользовался ошибкой обороны и голкипера и со средней дистанции поразил пустые ворота.

Важно. Молодежная сборная Украины завершила свой путь в отборочном турнире Евро-2021 (U-21). Украинцы заняли третье место и не сыграют на Евро.

Уайлдер может стать соперником Усика

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер нашел альтернативных соперников на случай, если не встретится с Тайсоном Фьюри.

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Вероятным соперником "Бронзового бомбардировщика" может стать непобедимый украинец Александр Усик.

33-летний Усик попал в перечень вероятных соперников, с которыми хочет драться Уайлдер.

Усик разместился на пятом месте в этом списке соперников.

Потенциальные соперники Уайлдера

Диллиан Уайт (Великобритания)

Энди Руис (Мексика)

Роберт Хелениус (Финляндия)

Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Александр Усик (Украина)

Украинец бросил вызов Кроуфорду

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк нашел именитого соперника на следующий бой. Украинец бросил вызов чемпиону мира по версии WBO Теренсу Кроуфорду.

34-летний Тарас Шелестюк обратился к Кроуфорду в своем инстаграме и выразил убеждение, что встреча с американцем станет боем года.

Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи-ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуфордом стал бы претендентом на поединок года,

– написал украинец.

Кроме того, Тарас пожаловался, что команда Кроуфорда отказывается организовать с ним бой.

"Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не проявляли желания драться со мной", – резюмировал Тарас.

Внимание. Шелестюк – бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2011 года в весе до 69 килограммов. На профи-ринге Шелестюк выиграл все 18 боев (10 нокаутом).

Что известно о Кроуфорде? Непобежденный боксер, выступающий в полусреднем весе. Абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе (2017). Чемпион мира по версиям WBC (2016-2018), WBA (2017), IBF (2017), WBO (2015-2017), The Ring (2016-2017) в 1-м полусреднем весе. Чемпион мира по версии WBO (2014-2015) в легком весе. Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе.

Результаты Лиги наций

Вечером 17 ноября стартовал заключительный тур Лиги наций-2020. Одним из ключевых матчей был сыгран в Испании, где "красная фурия" принимала Германию.

Команды определяли победителя своей группы. В итоге Испания с неприличным счетом 6:0 разгромила Германию.

Уже после первого тайма Испания выиграла 3:0 и добила немцев после перерыва. Хет-трик за Испанию оформил Ферран Торрес из "Манчестер Сити".

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Среди других интересных матчей в дивизионе A, Франция дома одолела Швецию (4:2). Это позволило сборной Хорватии не вылететь в низший дивизион.

Хорватия в параллельной игре встречалась с Португалией и уступила в меньшинстве (2:3). В итоге шведы понизились в дивизион B.