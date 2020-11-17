Лига наций: результаты матчей и видео голов 17 ноября
Во вторник, 17 ноября, состоялись первые матчи заключительного тура Лиги наций-2020. Обзор всех матчей в материале Спорт 24.
Испания – Германия 6:0
Голы Мората, 17, Торрес, 33, 55, 72, Родри, 38, Оярсабаль, 89
Испания – Германия видеообзор
Кстати Лига наций: кто вышел в финальную стадию
Франция – Швеция 4:2
Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 – Клаессон, 5, Куайсон, 88
Франция – Швеция видеообзор
Хорватия – Португалия 2:3
Голы: Ковачич, 29, 65 – Диас, 52, 90, Феликс, 60
Изъятие: Рог, 51 (Хорватия)
Хорватия – Португалия видеообзор
Люксембург – Азербайджан 0:0
Чорногория – Кипр 4:0
Голы: Йоветич, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60
Андорра – Латвия 0:5
Голы: Черномордийс, 6, Икауньекс, 57, 60, Гутковскис, 70, Раймондс, 90
Изъятие: Гарсия, 90 (Андорра)
Гибралтар – Лихтенштейн 1:1
Голы: Брандле, 17 (авт) – Фрик, 44
Мальта – Фарерские острова 1:1
Голы: Гилломье, 54 – Йонссон, 70
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