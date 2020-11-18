Скасований матч збірної України, сенсаційний суперник Усика: головні новини спорту 17 листопада
Вівторок, 17 листопада, став складним для збірної України з футболу, матч якої скасували через коронавірус. Водночас на мажорній ноті свій цикл завершила молодіжна команда. Огляд головних новин спорту за 17 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.
Скасований матч збірної України
Поєдинок 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією не відбувся 17 листопада. Українську команду відправили на карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомляє 24 канал.
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У збірній України в листопаді продовжили фіксувати нові випадки зараження COVID-19. Перед грою з Німеччиною (14 листопада) позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук.
16-го листопада коронавірус виявили у Дмитра Різника, Едуарда Соболя та Євгена Макаренка.
Через це у вівторок, 17 листопада, українська делегація пройшла повторне тестування. Позитивні тести здали Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораес та тренер з фізпідготовки Іван Баштовий. Слід зазначити, що троє останніх раніше перехворіли на коронавірус.
У підсумку збірну України з футболу помістили на карантин рішенням головного лікаря кантону Люцерна.
Існувала ймовірність, що гру перенесуть на 18 листопада, проте Україна повідомила УЄФА, що не має можливості виставити інший склад.
Що буде з матчем?
Чіткої відповіді на це запитання наразі немає. Долю гри вирішувати УЄФА. Ймовірним є варіант, що результат матчу буде визначено шляхом жеребкування (перемога Швейцарії 1:0, нічия 0:0 чи перемога України 0:1).
Українська сторона буде подавати протест, якщо команді зарахують технічну поразку.
Перемога "молодіжки"
Все ж 17 листопада принесло українським вболівальникам футболу й ложку меду.
Молодіжна збірна України з футболу 17 листопада завершила відбір на чемпіонат Європи-2021. Українська збірна у селі Ковалівка розгромила Північну Ірландію.
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Доля гри була вирішена у другому таймі. На 68-й хвилині Вантух подав кутовий, а Бабогло в падінні головою відкрив рахунок. Через мить "синьо-жовті" збільшили свою перевагу.
Флангову передачу Стецькова використав Ісаєнко – 2:0. А на 74-й хвилині Кухаревич скористався помилкою оборони та голкіпера і з середньої дистанції вразив порожні ворота.
Уайлдер може стати суперником Усика
Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер знайшов альтернативних суперників на випадок, якщо не зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі.
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Ймовірним суперником "Бронзового бомбардувальника" може стати непереможний українець Олександр Усик.
33-річний Усик потрапив у перелік ймовірних суперників, з якими хоче битися Уайлдер.
Усик розмістився на п'ятому місці в цьому переліку суперників.
Потенційні суперники Уайлдера
- Ділліан Уайт (Британія)
- Енді Руіс (Мексика)
- Роберт Хеленіус (Фінляндія)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Олександр Усик (Україна)
Українець кинув виклик Кроуфорду
Непереможений український боксер Тарас Шелестюк знайшов іменитого суперника на наступний бій. Українець кинув виклик чемпіону світу за версією WBO Теренсу Кроуфорду.
34-річний Тарас Шелестюк звернувся до Кроуфорда у своєму інстаграмі та висловив переконання, що зустріч з американцем стане боєм року.
Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Так само хочу боксувати з кращими і на профі-рингу. Вірю, що наш бій з Теренсом Кроуфордом став би претендентом на поєдинок року,
– написав українець.
Окрім того, Тарас поскаржився, що команда Кроуфорда відмовляється організувати з ним бій.
"Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, тільки вони не виявляли бажання битися зі мною", – резюмував Тарас.
Що відомо про Кроуфорда?Непереможений боксер, який виступає в напівсередній ваговій категорії. Абсолютний чемпіон світу у 1-й напівсередній вазі (2017). Чемпіон світу за версіями WBC (2016-2018), WBA (2017), IBF (2017), WBO (2015-2017), The Ring (2016-2017) у 1-й напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією WBO (2014-2015) у легкій вазі. Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі.
Результати Ліги націй
Ввечері 17 листопада стартував заключний тур Ліги націй-2020. Одним з ключових матчів був зіграний в Іспанії, де "червона фурія" приймала Німеччину.
Команди визначали переможця своєї групи. У підсумку Іспанія з непристойним рахунком 6:0 розтрощила Німеччину.
Уже після першого тайму Іспанія виграла 3:0 та добила німців по перерві. Хет-трик за Іспанію оформив Ферран Торрес з "Манчестер Сіті".
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Серед інших цікавих матчів у дивізіоні A, Франція вдома здолала Швецію (4:2). Це дозволило збірній Хорватії не вилетіти у нижчий дивізіон.
Хорватія у паралельній грі зустрічалася з Португалією та поступилася у меншості (2:3). У підсумку шведи понизилися у дивізіон B.
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