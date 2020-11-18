Вівторок, 17 листопада, став складним для збірної України з футболу, матч якої скасували через коронавірус. Водночас на мажорній ноті свій цикл завершила молодіжна команда. Огляд головних новин спорту за 17 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

Скасований матч збірної України

Поєдинок 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією не відбувся 17 листопада. Українську команду відправили на карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомляє 24 канал.

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У збірній України в листопаді продовжили фіксувати нові випадки зараження COVID-19. Перед грою з Німеччиною (14 листопада) позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук.

16-го листопада коронавірус виявили у Дмитра Різника, Едуарда Соболя та Євгена Макаренка.

Через це у вівторок, 17 листопада, українська делегація пройшла повторне тестування. Позитивні тести здали Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораес та тренер з фізпідготовки Іван Баштовий. Слід зазначити, що троє останніх раніше перехворіли на коронавірус.

У підсумку збірну України з футболу помістили на карантин рішенням головного лікаря кантону Люцерна.

Існувала ймовірність, що гру перенесуть на 18 листопада, проте Україна повідомила УЄФА, що не має можливості виставити інший склад.

Що буде з матчем?

Чіткої відповіді на це запитання наразі немає. Долю гри вирішувати УЄФА. Ймовірним є варіант, що результат матчу буде визначено шляхом жеребкування (перемога Швейцарії 1:0, нічия 0:0 чи перемога України 0:1).

Українська сторона буде подавати протест, якщо команді зарахують технічну поразку.

Важливо. Україна та Швейцарія – прямі конкуренти за збереження прописки у дивізіоні A. Україна випереджає Швейцарію на 3 очки, тому швейцарцям слід перемагати з рахунком 1:0 або будь-яким іншим з різницею у два м'ячі.

Перемога "молодіжки"

Все ж 17 листопада принесло українським вболівальникам футболу й ложку меду.

Молодіжна збірна України з футболу 17 листопада завершила відбір на чемпіонат Європи-2021. Українська збірна у селі Ковалівка розгромила Північну Ірландію.

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Доля гри була вирішена у другому таймі. На 68-й хвилині Вантух подав кутовий, а Бабогло в падінні головою відкрив рахунок. Через мить "синьо-жовті" збільшили свою перевагу.

Флангову передачу Стецькова використав Ісаєнко – 2:0. А на 74-й хвилині Кухаревич скористався помилкою оборони та голкіпера і з середньої дистанції вразив порожні ворота.

Важливо. Молодіжна збірна України завершила свій шлях у відбірному турнірі Євро-2021 (U-21). Українці посіли третє місце та не зіграє на Євро.

Уайлдер може стати суперником Усика

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер знайшов альтернативних суперників на випадок, якщо не зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі.

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Ймовірним суперником "Бронзового бомбардувальника" може стати непереможний українець Олександр Усик.

33-річний Усик потрапив у перелік ймовірних суперників, з якими хоче битися Уайлдер.

Усик розмістився на п'ятому місці в цьому переліку суперників.

Потенційні суперники Уайлдера

Ділліан Уайт (Британія) Енді Руіс (Мексика) Роберт Хеленіус (Фінляндія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Олександр Усик (Україна)

Українець кинув виклик Кроуфорду

Непереможений український боксер Тарас Шелестюк знайшов іменитого суперника на наступний бій. Українець кинув виклик чемпіону світу за версією WBO Теренсу Кроуфорду.

34-річний Тарас Шелестюк звернувся до Кроуфорда у своєму інстаграмі та висловив переконання, що зустріч з американцем стане боєм року.

Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Так само хочу боксувати з кращими і на профі-рингу. Вірю, що наш бій з Теренсом Кроуфордом став би претендентом на поєдинок року,

– написав українець.

Окрім того, Тарас поскаржився, що команда Кроуфорда відмовляється організувати з ним бій.

"Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, тільки вони не виявляли бажання битися зі мною", – резюмував Тарас.

До уваги. Шелестюк – бронзовий призер Олімпіади-2012 та чемпіон світу 2011 у вазі до 69 кілограмі. На профі-ринзі Шелестюк виграв усі 18 боїв (10 нокаутом).

Що відомо про Кроуфорда? Непереможений боксер, який виступає в напівсередній ваговій категорії. Абсолютний чемпіон світу у 1-й напівсередній вазі (2017). Чемпіон світу за версіями WBC (2016-2018), WBA (2017), IBF (2017), WBO (2015-2017), The Ring (2016-2017) у 1-й напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією WBO (2014-2015) у легкій вазі. Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі.

Результати Ліги націй

Ввечері 17 листопада стартував заключний тур Ліги націй-2020. Одним з ключових матчів був зіграний в Іспанії, де "червона фурія" приймала Німеччину.

Команди визначали переможця своєї групи. У підсумку Іспанія з непристойним рахунком 6:0 розтрощила Німеччину.

Уже після першого тайму Іспанія виграла 3:0 та добила німців по перерві. Хет-трик за Іспанію оформив Ферран Торрес з "Манчестер Сіті".

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Серед інших цікавих матчів у дивізіоні A, Франція вдома здолала Швецію (4:2). Це дозволило збірній Хорватії не вилетіти у нижчий дивізіон.

Хорватія у паралельній грі зустрічалася з Португалією та поступилася у меншості (2:3). У підсумку шведи понизилися у дивізіон B.