Третий бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером все же может состояться. Боб Арум, сопромоутер Фьюри, заявил, что бой Фьюри и Уайлдера имеет шансы состояться.

Боб Арум из компании Top Rank считает, что Энтони Джошуа 12 декабря проиграет Кубрату Пулеву. Тогда Фьюри откажется от встречи с Джошуа и встретится с Уайлдером. Об этом информирует vRINGe.

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Думаю, третий бой состоится. Потому что, я думаю, Пулев нокаутирует Джошуа, и потом Фьюри будет смотреть в сторону Уайлдера для третьего боя, так как это будет самый большой бой. Так что давайте будем терпеливыми и посмотрим, что произойдет. Джошуа сражается 12 декабря против Пулева. Я говорю вам – я верю, что Пулев победит,

– заявил Арум.

Промоутер считает, что Джошуа исчезнет после поражения Пулеву. По его мнению, бой Фьюри – Уайлдер – наибольший в супертяжелом весе.

Когда вернется Фьюри

Британец должен был провести бой в конце 2020 года. Учитывая, что Уайлдер якобы не активировал опцию реванша, соперником британца должен был стать немец Агит Кабаел.

Однако "Цыганский король" сообщил, что в 2020 году не будет боксировать.

Фрэнк Уоррен, менеджер Тайсона, заявил, что его клиент вернется в феврале-марте 2021 года. Об этом информирует Boxing News 24.

Он не стал уточнять, кто станет соперником Фьюри – Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер.

В команде Тайсона якобы ожидают решения суда по иску Уайлдера. Американец пригрозил судом, если Фьюри не проведет с ним бой.