Сборная Испании во вторник, 17 ноября, нанесла сокрушительное поражение Германии. Испанцы разгромили немецкую сборную в рамках 6-го тура Лиги наций, благодаря чему выиграли группу и вышли в плей-офф турнира.

Испания – Германия 6:0

Голы: Мората, 17, Торрес, 33, 55, 72, Родрі, 38, Оярсабаль, 89

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Ход поединка

Уже на 5-й минуте игры испанцы заработали острый штрафной, пишет 24 канал. Гюндоган на линии штрафной площади вроде сбил Ольмо. Арбитр не решился назначить пенальти, однако испанцы таки получили право на штрафной. Рамос пробил в голкиперский угол, однако феноменальный Нойер парировал выстрел.

После этого немецкая сборная провела хорошую десятиминутку, во время которой было пару полумоментов.

Однако на 17-й минуте Испания вышла вперед. После подачи с углового Гнабри не смог закрыть Морату на дальней штанге. Альваро переиграл Сержа в воздухе и пробил точно в ворота – 1:0.

Очень быстро Испания удвоила преимущество, однако арбитр ошибочно отменил гол Мората якобы из-за офсайда. На 30-й минуте уже Нойер спас немцев. Торрес вышел один на один с Нойером и целил в угол. Мануэль парировал выстрел игрока "Манчестер Сити".

Через 3 минуты Торрес таки забил свой гол. После навеса в штрафную немцев Ольмо пробил головой в перекладину. Мяч отлетел к Торресу, который в одно касание "расстрелял" Нойера.

Еще через 5 минут Германия "горела" 3:0. Руис навесил с углового на Родри, который без всякого сопротивления пробил головой в угол ворот Нойера.

Сразу после перерыва Ольмо мог сделать счет 4:0. Ольмо обокрал Коха, в результате чего вышел на свидание с Нойер. Переиграть голкипера "Баварии" игрок "Лейпцига" не смог.

На 55-й минуте Германия получила то, что заслужила: очередной провал в обороне завершился голом Торреса. Руис классно отдал пас на Гая, который выкатил на одинокого Торреса. Тот с близкого расстояния не оставил шансов Нойеру.

Испания решила не останавливаться и имела множество моментов доказать свое превосходство хоть и до десяти голов. На 72-й минуте Торрес выстрелил почти с линии штрафной и попал в угол. Хет-трик для игрока "Манчестер Сити".

Едва ли не единственный момент который Германия имела 77-й минуте. Гнабри протащил мяч почти до штрафной испанцев и разрядил свою пушку. К сожалению для немцев, Серж попал в перекладину. Это мог быть прекрасный гол престижа.

Под занавес матча Испания сделала счет теннисным – 6:0. Гая в штрафной выгрыз мяч и отдал на Оярсабаля. Тот переправил мяч в пустые ворота и установил итоговый результат.

Важно. Благодаря этой победе Испания выиграла группу и вышла в полуфинал Лиги наций. Германия заняла второе место. За третье место должна побороться Украины со Швейцарией.

Испания – Германия видеообзор