Киевское "Динамо" может не досчитаться футболистов после матчей национальных сборных. Положительный тест сдал нападающий киевлян Жерсон Родригес.

Положительный тест на коронавирус Жерсон Родригес получил перед матчем с Азербайджаном. Кроме него, коронавирус обнаружили и у вратаря Энтони Мориса, сообщает Tagelblatt.

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После положительных тестов обоих игроков сразу отправили на самоизоляцию. Они точно не сыграют в матче, который запланирован на 17 ноября.

Другие результаты у игроков сборной Люксембурга оказались отрицательныму, поэтому матч точно состоится.

Отметим, что это не первые случаи заражения коронавирусом среди игроков сборной Люксембурга. Бывший защитник львовских "Карпат" Тим Халл тоже получил положительный результат теста, поэтому даже не был вызван в сборную.

Что касается "Динамо", то киевский клуб потерял нескольких игроков из-за коронавируса, который они подхватили в расположении своих сборных. Так, положительные тесты оказались у игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Сергея Сидорова. В молодежной сборной инфекцию обнаружили у защитника Александра Сироты.