В понедельник, 16 ноября, случилось немало событий из мира спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

В сборной Украины вновь обнаружили COVID-19

Коронавирус продолжает атаковать сборную Украины по футболу перед решающим поединком со Швейцарией в Лиге наций. В украинской команде выявлены трое инфицированных, пишет 24 канал.

Смотрите также Кто останется в элитном дивизионе Лиги наций: анонс на матч Швейцария – Украина

Положительные тесты сдали Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь. У этих футболистов COVID-19 был обнаружен после дополнительного исследования. Трое футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах.

Вспышка коронавируса в сборной Украины

Ранее в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде было пять положительных результатов на COVID-19.

В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

К слову. Заключительный матч группового этапа Лиги наций для сборной Украины состоится во вторник, 17 ноября. Поединок начнется в 21:45 в Люцерне.

Украинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты

Украинец Алексей Новиков завоевал титул Сильнейшего человека планеты – World Strongest Man в Брейдентоне, Флорида, США.

Алексей стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус. Также Новиков получил самый престижный титул Сильнейшего человека впервые с тех пор, как им владел другой украинец Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).

Вторую и третью строчку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.

Дарья Билодид пропустит чемпионат Европы

Двукратная чемпионка мира Дарья Билодид пропустит чемпионат Европы-2020 года, который пройдет с 19-го по 21 ноября в чешской Праге.

"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевание, а не COVID-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Однако, пришлось пропить антибиотики, а это выбило из колеи. Ну и чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований", – пояснил отец Дарьи.

Сборная Украины в составе 9 мужчин и 5 женщин в Чехию все же отправится. Соревнования пройдут 19-21 ноября.

Олимпиада-2021 в Токио состоится в запланированный срок

Олимпиада в Токио, которая была перенесена на 2021 год состоится в запланированный срок. Соревнования будут организованы не смотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.

С каждой последующей неделей все больше позитивной информации появятся относительно будущего Олимпийских игр. Премьер Японии и глава МОК теперь уже окончательно пришли к совместному решению по сроку проведения Олимпиады.