Новые случаи COVID-19 в сборной, украинец – сильнейший на планете: новости спорта 16 ноября
В понедельник, 16 ноября, случилось немало событий из мира спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
В сборной Украины вновь обнаружили COVID-19
Коронавирус продолжает атаковать сборную Украины по футболу перед решающим поединком со Швейцарией в Лиге наций. В украинской команде выявлены трое инфицированных, пишет 24 канал.
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Положительные тесты сдали Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь. У этих футболистов COVID-19 был обнаружен после дополнительного исследования. Трое футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах.
Вспышка коронавируса в сборной Украины
Ранее в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде было пять положительных результатов на COVID-19.
В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.
Украинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты
Украинец Алексей Новиков завоевал титул Сильнейшего человека планеты – World Strongest Man в Брейдентоне, Флорида, США.
Алексей стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус. Также Новиков получил самый престижный титул Сильнейшего человека впервые с тех пор, как им владел другой украинец Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).
Вторую и третью строчку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.
Дарья Билодид пропустит чемпионат Европы
Двукратная чемпионка мира Дарья Билодид пропустит чемпионат Европы-2020 года, который пройдет с 19-го по 21 ноября в чешской Праге.
"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевание, а не COVID-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Однако, пришлось пропить антибиотики, а это выбило из колеи. Ну и чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований", – пояснил отец Дарьи.
Олимпиада-2021 в Токио состоится в запланированный срок
Олимпиада в Токио, которая была перенесена на 2021 год состоится в запланированный срок. Соревнования будут организованы не смотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.
С каждой последующей неделей все больше позитивной информации появятся относительно будущего Олимпийских игр. Премьер Японии и глава МОК теперь уже окончательно пришли к совместному решению по сроку проведения Олимпиады.
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