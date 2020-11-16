Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед пропустит чемпионат Европы-2020 года, который пройдет с 19-го по 21 ноября в чешской Праге.

Причину такого решения объяснил отец спортсменки Геннадий Белодед в комментарии для Федерации дзюдо Украины.

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"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевание, а не COVID-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Однако, пришлось пропить антибиотики, а это выбило из колеи. Ну и чтобы спортсменку уберечь, пришлось снять ее с соревнований", – пояснил отец Дарьи.

К слову. Сборная Украины в составе 9 мужчин и 5 женщин в Чехию все же отправится. Соревнования пройдут 19 – 21 ноября.

Что известно о Белодед

Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Европейских игр.

Первый титул планетарного масштаба она выиграла в 17 лет, став самой юной чемпионкой мира за всю историю дзюдо среди мужчин и женщин. Также она регулярно входит в различные рейтинги самых красивых спортсменок Украины.