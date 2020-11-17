Нові випадки COVID-19 у збірній, українець – найсильніший на планеті: новини спорту 16 листопада
У понеділок, 16 листопада, трапилося чимало подій зі світу спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
У збірній України знову виявили COVID-19
Коронавірус продовжує атакувати збірну України з футболу перед вирішальним поєдинком зі Швейцарією у Лізі націй. В українській команді виявлено трьох інфікованих, пише 24 канал.
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Позитивні тести здали Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь. У цих футболістів COVID-19 був виявлений після додаткового дослідження. Троє футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах.
Спалах коронавірусу в збірній України
Раніше у збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді було п'ять позитивних результатів на COVID-19.
Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.
Українець Новіков завоював титул найсильнішої людини планети
Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.
Олексій став наймолодшим атлетом в світі, який завойовував цей статус. Також Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів інший українець Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).
Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.
Дарія Білодід пропустить чемпіонат Європи
Дворазова чемпіонка світу Дарія Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020 року, який відбудеться з 19-го по 21 листопада в чеській Празі.
"На жаль, Дарія через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це простудне захворювання, а не COVID-19, тому що ми і тести здавали, і КТ легенів робили. Проте, довелося пропити антибіотики, а це вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань", – пояснив батько Дарії.
Олімпіада-2021 у Токіо відбудеться у запланований термін
Олімпіада у Токіо, яка була перенесена на 2021 рік відбудеться у запланований термін. Змагання будуть організовані не дивлячись на те, що світ досі не впорався з пандемією коронавірусу.
З кожним наступним тиждень все більше позитивної інформації з'являться щодо майбутнього Олімпійських ігор. Прем'єр Японії і глава МОК тепер вже остаточно дійшли до спільного рішення щодо терміну проведення Олімпіади.
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