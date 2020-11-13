В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пятеро положительных результатов на COVID-19.

Информацию о коронавирусе в команде подтвердил главный тренер сборной Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции перед матчем с Германией, сообщает 24 канал.

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Обнаружен коронавирус у пяти человек – четырех игроков и одного члена команды. У кого именно – не назвали. По данным СМИ, речь идет об Андрее Ярмоленко, Викторе Цыганкове, Сергее Сидорчуке и Викторе Коваленко.

Игроки с положительным тестом на коронавирус остались в отеле. Остальные игроки прибыли на стадион, где провели тренировку.

После того, как стало известно о положительных тестах, в УЕФА потребовали, чтобы сборная Украины прошла еще одно тестирование. Оно запланировано на утро субботы, 14 ноября. Уже вечером должен состояться матч против Германии.