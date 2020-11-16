Украинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты: фото, видео
Украинец Алексей Новиков завоевал титул Самый сильный человек планеты – World Strongest Man в Брайдентоне, Флорида, США.
Об этом сообщает страница The World's Strongest Man в фейсбуке.
К слову 28-летний боксер после спаррингов с Усиком объявил о завершении карьеры
Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус.
Также Новиков получил престижный титул самого сильного человека впервые с тех пор, как им владел другой украинец Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).
Вторую и третью строчку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.
Алексей Новиков – самый сильный человек планеты / Фото: facebook.com/theworldsstrongestman
Смотрите видео World Strongest Man 2020
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