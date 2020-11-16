Украинец Алексей Новиков завоевал титул Самый сильный человек планеты – World Strongest Man в Брайдентоне, Флорида, США.

Об этом сообщает страница The World's Strongest Man в фейсбуке.

К слову 28-летний боксер после спаррингов с Усиком объявил о завершении карьеры

Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус.

Также Новиков получил престижный титул самого сильного человека впервые с тех пор, как им владел другой украинец Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).

Вторую и третью строчку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.



Алексей Новиков – самый сильный человек планеты / Фото: facebook.com/theworldsstrongestman

Смотрите видео World Strongest Man 2020

Справка. Почти все соревнования мирового "стронгмэна" были отменены из-за пандемии, но World Strongest Man 2020 таки провели, хотя и перенесли на 6 месяцев.