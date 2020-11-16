Во вторник, 17 ноября, сборная Украины сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Все самое главное перед поединком со Швейцарией – читайте на Спорт24.

Швейцария – Украина: главное

Что: матч 6 тура Лиги наций

Где: город Люцерн, "Свисспорарена"

Когда: вторник, 17 ноября, 21:45 по киевскому времени

Трансляция: телеканалы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

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Коронавирус в сборной Украины

Коронавирус продолжает атаковать сборную Украины перед решающим поединком со Швейцарией в Лиге наций. За день до матча положительные тесты сдали Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык и Эдуард Соболь.

Перед матчем с Германией коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

15 ноября Коваленко улетел в Украину самолетом, организованным УАФ. В свою очередь, Цыганков, Сидорчук и Комардин полетели в Киев на специальном чартере, который организовало "Динамо". Ярмоленко отправился в Лондон, а вопрос его возвращения взял на себя клуб украинца "Вест Хэм".

Пополнение в сборных

В связи с кадровыми потерями наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду трех дебютантов. Ими стали Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков.

Тренер Швейцарии Владимир Петкович также воспользовался возможностью вызвать игроков в свою команду. Расположение сборной пополнили Михаэль Ланг, Мишель Эбишер и Пайтим Касами.

История противостояний команд

История противостояний сборных Украины и Швейцарии поединками не богата. Впервые команды встретились в 1/8 финала чемпионата мира-2006 в Кельне (Германия), где после ничейных 0:0 в основное и дополнительное время "сине-желтые" вырвали победу в серии пенальти (3:0). Тогда Украина установила исторический рекорд и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Та встреча запомнилась еще и тем, что швейцарцы не забили три пенальти из трех в ворота Шовковского, да и нынешний наставник украинской команды Андрей Шевченко тогда не смог пробить Цубербулера.

В товарищеском матче 2010 года в Женеве команды сыграли вничью – 2:2.

К слову. В первом туре Лиги наций Украина минимально победила Швейарию со счетом 2:1. Голами за сборную отметились Ярмоленко и Зинченко.

Прогноз

Обе сборные подходят к матчу с кадровыми потерями и похожими ситуациями в группе. Украина занимает 3 место, в их активе 6 очков. Швейцарская команда замыкает четверку. Они за 5 туров получили только 3 пункта.

Швейцария и Украина рассчитывают только на победу в этом решающем противостоянии. Поэтому болельщиков ждет настоящий яркий поединок в Лиге наций. Прошлый поединок между этими сборными завершился в пользу подопечных Андрея Шевченко 2:1. Понятно, что швейцарцы изо всех сил будут пытаться взять реванш у соперника из Украины.

В предстоящей игре команду Андрея Шевченко устроит и ничья – а швейцарцы в этой Лиге наций не выигрывали еще ни разу. Швейцария пойдет вперед, так что сборная Украины получит пространство для контратак и, наверное, забьет хотя бы раз и, вполне возможно, не проиграет. Ставка "Обе забьют" – хороший вариант.