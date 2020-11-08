В семье тренера сборной Украины Александра Шовковского случилось горе – умер отец Владимир Шовковский. Еще двое игроков "Динамо" заразились коронавирусом. Такими были главные новости спорта в субботу, 7 ноября.

Потеря в семье Шовковского

В субботу, 7 ноября стало известно, что накануне умер отец бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины, а сейчас тренера вратарей в национальной сборной Александра Шовковского.

Коронавирус у игроков "Динамо"

Количество инфицированных коронавирусом игроков "Динамо" продолжает увеличиваться. Накануне сообщали о Владиславе Супряге. Теперь же, по сообщению СМИ, положительный тест на коронавирус получили Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Поэтому в целом у киевлян 12 инфицированных футболистов. Эти игроки тоже не смогут сыграть против "Шахтера". Матч запланирован на воскресенье, 8 ноября, и начнется в 17:00.

Замена в составе сборной Украины

"Динамо" еще не подтвердило коронавирус у Супряги. Зато об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола. Поэтому вместо Супряги в сборную вызвали Артема Кравца.

Сам форвард уже после новости о вызове отметился забитым голом в чемпионате Турции. Он забил в ворота "Фенербахче", а его "Коньяспор" победил на выезде.

Матчи УПЛ: от голевой феерии до скандала

В субботу состоялись три матча УПЛ.

"Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3:3. Спастись от поражения хозяевам удалось на четвертой компенсированной минуте.

"Александрия" минимально одолела "Львов" со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит с пенальти.

Скандалом закончился матч между "Десной" и "Минаем". На 80-й минуте нападающий черниговцев Будковский забил единственный гол в матче. Однако сделал это из офсайда. Но арбитр его засчитал. Стоит добавить, что в начале встречи закарпатцы не реализовали пенальти.

Украина проиграла России

Состоялся второй матч в отборе на гандбольный чемпионат Европы между сборными Украины и России. На этот раз россияне взяли вверх над нашей сборной.