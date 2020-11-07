Черниговская "Десна" и "Минай" сыграли матч чемпионата Украины в субботу, 7 ноября. Игра закончилась минимальной победой гостей благодаря скандальному голу.

Десна – Минай 1:0

Гол: Будковский, 80

Нереализованный пенальти: Нуриев, 7 (Минай)

В то же время "Александрия" победила "Львов" благодаря голу с пенальти: видео

Этот матч команды провели в Киеве, ведь Чернигов попал в "красную зону".

Несмотря на статус гостей, "Минай" лучше начал эту игру. И уже на седьмой минуте получил право на пенальти-мяч попал в руку Гитченко в штрафной. Пробивать пошел Нуриев, и с отметки попал в стойку ворот. А уже от нее мяч вылетел в поле.

Что-то опасное создать впереди "Десна" сумела лишь внутри первого тайма. Но забить после подачи со штрафного не сумела.

Зато гости и дальше давили. Моменты упустили тот же Нуриев (упал в штрафной), Кныш (пробил выше) и Ткачук (Паст отразил опасный удар).

Несколько выровнять игру "Десна" сумела уже во втором тайме. И Картушов даже имел возможность отличиться, пробивая с острого угла. Но не попал. У противоположных ворот не попал и Кожанов. Он не то бил, не то простреливал, но паст сумел зацепить мяч.

Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте. Конопля подхватил мяч вблизи чужой штрафной, после чего сделал рывок туда и прострелил на Будковского. нападающий в одно касание отправил мяч в ворота. Вот только Будковский в этот момент находился в офсайде. И это был не тот случай, когда положение вне игры было миллиметровое – игрок "Десны" на целый корпус был впереди соперников. Но 27-летний арбитр Роман Блавацкий, для которого это был первый матч в УПЛ, засчитал взятие ворот.

Впоследствии "Минай" еще имел возможность сравнять счет, но Паст не дал забить в свои ворота.

Видеообзор матча Десна-Минай

Тож "Десна" перемагає та підіймається на третє місце в турнірній таблиці. "Минай" же на дванадцятій сходинці.