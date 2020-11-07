Киевское "Динамо" испытывает значительные проблемы перед матчем с "Шахтером". В команде с каждым днем увеличивается количество футболистов, заразившихся коронавирусом.

О положительных тестах на коронавирус у Владимира Шепелева и Богдана Леднева сообщает издание Meta-ratings.com.ua.

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Таким образом количество инфицированных игроков "Динамо" перед матчем с "Шахтером" составляет 12 игроков. Это два основные вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, защитники Виталий Миколенко и Александр Караваев, полузащитники Георгий Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Тудор Белуце и Николай Шапаренко, а также нападающий Владислав Супряга.

Стоит добавить, что по Упряжи в "Динамо" пока официально об этом не сообщили. Зато об этом заявили в сборной Украины. И уже вызвали в расположение команды Артема Кравца. Форвард уже после информации о вызове отметился забитым голом в матче чемпионата Турции в ворота "Фенербахче".

Но кроме инфицированных, у "Динамо" есть кадровая проблема и из-за травмированных. От повреждения восстанавливаются Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич. Не сыграет и нападающий Артем Беседин, который до сих пор отбывает дисквалификацию.

Большое количество инфицированных игроков было одной из причин, почему "Динамо" обратилось к "Шахтеру" с просьбой перенести матч. Однако в донецком клубе ответили отказом.

Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 8-го ноября. Начало игры в 17: 00.

У" Шахтера " таких проблем нет. Игроки, в которых был обнаружен коронавирус, уже сдали отрицательный тест. Но перед матчем с "Динамо" "горняки" прошли внеочередное тестирование. Все из-за выявленной инфекции среди менеджмента клуба.

Единственные игроки, которые не сыграют в этом матче за "Шахтер" – травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили и Максим Малышев.