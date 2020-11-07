Сборная Украины по гандболу потерпела поражение в матче против России в квалификации Чемпионата Европы. Это был второй подряд матч между этими командами.

Сборная Украины и России попали в одну группу отбора на Чемпионат Европы (вместе с Чехией и Фарерскими островами). Но ни в Украине, ни в России матчи между собой команды провести не могли. Поэтому было решено, что оба матча сборные сыграют на нейтральном поле. Такой площадкой выбрали Минск.

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Первый матч 5 ноября, в котором хозяевами были украинцы, закончился вничью – 27:27. Нашей сборной только в конце встречи удалось избежать поражения.

Однако во втором матче украинцы уступили. Хотя именно наши гандболисты лучше начали игру и повели в счете. Но с середины первого тайма россияне вышли вперед. И до конца матча украинцы были в роли догоняющих. Хотя на перерыв ушли при минимальном отставании.

Во втором тайме картина игры мало в чем изменилась. Россияне каждый раз были впереди (однажды они вели в счете +7), украинцы каждый раз сокращали отставание. Но спастись от поражения на этот раз не удалось.

Россия – Украина 30:28

Следующие матчи сборная Украины проведет уже в 2021 году. Сначала в Березе сыграет два матча против Фарерских островов (10 марта – дома, а 13 марта – на выезде). А после этого два матча против Чехии (28 апреля – дома, 2 мая – в гостях).

На Чемпионат Европы из группы выйдут две сборные, которые займут первые места. А также четыре лучшие команды, которые заняли третье место в своих группах (таких групп есть восемь).