В матче между "Александрией" и "Львовом" в субботу, 7 ноября, все решил единственный гол. Его хозяева поля забили с пенальти в середине второго тайма.

Александрия – Львов 1:0

Гол: Третьяков, 70 (пен)

"Львов" лишь в предыдущем туре прервал серию из 19 матчей без побед в УПЛ. Поэтому на эту игру вышел почти тот же состав. Единственное изменение – Якимец на фланге защиты вместо Грысьо.

В то же время "Олимпик" и "Мариуполь" устроили голевую феерию в матче УПЛ: видео

В "Александрии" замен в составе было значительно больше. Но хозяева поля и начали активно. Но особой остроты возле ворот Костика не возникало. Можно лишь вспомнить нереализованный момент Ситало после удара Ковальца и добивание Банады сразу. Но полузащитник и в ворота с метра не попал, и в офсайде оказался.

"Львов" же в атаке выглядел беззубо. И не только в первом тайме. Единственный момент за всю игру, который заставил понервничать болельщиков "Александрии" – это угловой, когда гости пытались забить "сухой лист" прямым ударом от флажка. Но Панькив оказался готовым к такому удару.

Все в матче решил гол с пенальти. Его на 70-й минуте назначил арбитр за игру рукой в ​​собственной штрафной Кравчука. Костик хоть и угадал направление полета мяча после удара Третьякова, но дотянуться до него не сумел.

Видео пенальти в ворота "Львова"

Эта победа закрепила "Александрию" внутри турнирной таблицы. "Львов" же и в дальнейшем среди аутсайдеров УПЛ, занимая 13-е место.