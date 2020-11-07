В субботу, 7 ноября, "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли очередной матч УПЛ. Он закончился в результативную ничью 3:3. А спастись от поражения "Олимпику" удалось аж на четвертой компенсированной минуте.

Олимпик – Мариуполь 3:3

Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 – Сикан, 44 (пен), Мишнев, 45+2 (пен), Танковский, 73

Обе команды показали атакующий футбол. "Олимпик" за матч нанес 15 ударов по воротам (из них семь – в створ ворот). Гости на это ответили своими одиннадцатью ударами (и тоже семь из них – в створ).

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Такая активность привела к тому, что вратарям часто приходилось вступать в игру. Подстраховывали и защитники. Снурницын в подкате выбил мяч уже с линии ворот после удара Сикана.

А когда и они уже не могли спасать, на помощь приходил каркас ворот. Так было и после удара Шахаба – мяч попал в перекладину. "Мариуполь" на это ответил ударом Сикана после подачи с углового – стойка.

И все же оба игрока приложились к первым голам своей команды в этом матче. Сначала на 36-й минуте Шахаб нанес дальний и мощный удар. Гальчук его отбил. Но первым на добивании оказался Бенито, и низом отправил мяч в ворота.

"Мариуполь" же перед самым перерывом не только сравнял счет, но и вышел вперед. Оба гола были забиты с пенальти. Сначала защитники "Олимпика" прозевали забег Горбунова в штрафную после паса с центра поля. Остановил его только Кичак, сбив в штрафной. Поэтому в его ворота назначили пенальти. Пробивать пошел Сикан и не промахнулся. Это его первый гол в УПЛ.

А через минуту уже Сикана сбили в штрафной. Грубого фола против игрока не было, но в этом эпизоде нападающий получил повреждение, так что поле он покинул с помощью медиков. И на второй тайм уже не вышел. А пенальти реализовал Мишнев.

Во втором тайме обе команды также немало атаковали. И первому забить удалось именно игрокам "Мариуполя". Танковский подхватил мяч почти в центре поля и дошел с ним до штрафной. А уж оттуда нанес удар – точно в угол ворот. Кичак с прыжком опоздал.

Пропущенный гол несколько деморализовал игроков "Олимпика". Но вскоре им удалось сократить отставание. Политыло удачно сыграл на добивании во время атаки, когда его никто не оберегал в штрафной.

Вырвать ничью в этом матче "Олимпик" сумел благодаря атаке уже в компенсированное арбитром время. Романовский отдал в штрафной на Бенито, игрок прорвался к воротам, после чего отдал пас на Каргбо. И уже нападающий отправил мяч в пустые ворота.

Матч закончился вничью, а команды остались в середине турнирной таблицы.

Видеообзор матча Олипик – Мартуполь