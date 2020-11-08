В родині тренера збірної України Олександра Шовковського трапилося горе – помер батько Володимир Шовковський. Ще двоє гравців "Динамо" заразилися на коронавірус. Такими були головні новини спорту в суботу, 7 листопада

Втрата в родині Шовковського

В суботу, 7 листопада стало відомо, що напередодні помер батько колишнього воротаря київського "Динамо" та збірної України, а зараз тренера воротарів в національній збірній Олександра Шовковського.

Коронавірус в гравців "Динамо"

Кількість інфікованих на коронавірус гравців "Динамо" продовжує збільшуватися. Напередодні повідомляли про Владислава Супрягу. Тепер же, за повідомленням ЗМІ, позитивний тест на коронавірус отримали Володимир Шепелєв та Богдан Лєднєв. Тож загалом у киян 12 інфікованих футболістів. Ці гравці теж не зможуть зіграти проти "Шахтаря". Матч запланований на неділю, 8 листопада, і розпочнеться о 17:00.

Заміна у складі збірної України

"Динамо" ще не підтвердило коронавірус у Супряги. Натомість про це повідомили в Українській асоціації футболу. Тож замість Супряги до збірної викликали Артема Кравця.

Сам форвард вже після новини про виклик відзначився забитим голом у чемпіонаті Туреччини. Він забив у ворота "Фенербахче", а його "Коньяспор" переміг на виїзді.

Матчі УПЛ: від гольової феєрії до скандалу

В суботу відбулися три матчі УПЛ.

"Олімпік" та "Маріуполь" зіграли внічию 3:3. Врятуватися від поразки господарям вдалося на четвертій компенсованій хвилині.

"Олександрія" мінімально здолала "Львів" з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчу було забито з пенальті.

Скандалом закінчився матч між "Десною" та "Минаєм". На 80-й хвилині нападник чернігівців Будківський забив єдиний гол у матчі. Однак зробив це з офсайда. Але арбітр його зарахував. Варто додати, що на початку зустрічі закарпатці не реалізували пенальті.

Україна програла Росії

Відбувся другий матч у відборі на гандбольний чемпіонат Європи між збірними України та Росії. Цього разу росіяни взяли вверх над нашою збірною.