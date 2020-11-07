В пятницу, 6 ноября, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

У футболистов сборной Украины обнаружили COVID-19

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Супряга перед матчем с "Шахтером" заразился коронавирусом, пишет 24 канал.

Читайте также На телеканале "Футбол" массовая вспышка COVID-19

Также COVID-19 обнаружили у игрока греческого АЕК и полузащитника сборной Украины Евгения Шахова. Всех инфицированных отправлено на самоизоляцию.

Внимание! Уже 11 ноября национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Польши. Через несколько дней команда Андрея Шевченко также сыграет с Германией и Швейцарией в рамках Лиги наций УЕФА.

"Динамо" просило перенести матч с "Шахтером"

Киевское "Динамо" хотело перенести матч 9-го тура чемпионата Украины против "Шахтера". Поединок между грандами украинского футбола состоится в воскресенье, 8 ноября.

С инициативой перенести игру выступило руководство "Динамо". "Шахтер" вроде отказался переносить матч.

Вероятно, "Динамо" хотело перенести матч из-за серьезных кадровых проблем. Как известно, в киевском клубе вспышка COVID-19. Коронавирус обнаружили у восьми футболистов:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Денис Гармаш

Миккель Дуелунд

Александр Караваев

Виталий Миколенко

Георгий Цитаишвили

Николай Шапаренко

Владислав Супряга.

Швейцария и Германия объявили состав на матчи против Украины

Сборные Швейцарии и Германии 6 ноября объявили список футболистов, вызванных для подготовки к матчам в ноябре.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 24-х футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды. В заявку Германии попало 29 футболистов.

Состав сборной Швейцарии

Вратари: Ян Зоммер, Ивон Мвого, Грегор Кобель.

Защитники: Мануэль Аканджи, Лорис Бенито, Сильван Видмер, Эрай Кюмарт, Нико Ельведи, Джордан Лотомба, Бечири Омерагич, Рикардо Родригес, Фабиан Шер.

Полузащитники: Эдимилсон Фернандес, Ремо Фройлер, Марио Гавранович, Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен, Джердан Шакири, Рубен Варгас, Гранит Джака, Джибриль Соу, Стивен Цубер.

Нападающие: Харис Сеферович, Брель Эмболо.

Состав сборной Германии

Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер, Берн Лена, Кэвин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Марсель Хальстенберг, Бенжамен Хенрикс, Робин Кох, Тило Керера, Филипп Макс, Антони Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Штарк, Джонатан Та, Феликс Удохай.

Полузащитники: Надим Амири, Юлиан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Илкай Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Флориан Нойхаус, Лерой Сане.

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Лучший гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила победителя в голосовании на лучший забитый мяч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Лучшим признано гол 20-летнего полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской "Севильи" (2:3). Хавбек прекрасным ударом со штрафного отправил мяч точно в угол ворот.

Видео гола Сулейманова

На награду претендовали три гола – это дальний выстрел форварда гладбахской "Боруссии" Алассана Плеа в матче с "Шахтером" (6:0), мяч Лаутаро Мартинеса в игре с мадридским "Реалом" (2:3), а также искуссный гол после шикарной передачи пяткой от Луиша Диаса в игре "Порту" – "Марсель" (3:0).