СOVID-19 у игроков сборной Украины, кадровая катастрофа "Динамо": новости спорта 6 ноября
В пятницу, 6 ноября, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
У футболистов сборной Украины обнаружили COVID-19
Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Супряга перед матчем с "Шахтером" заразился коронавирусом, пишет 24 канал.
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Также COVID-19 обнаружили у игрока греческого АЕК и полузащитника сборной Украины Евгения Шахова. Всех инфицированных отправлено на самоизоляцию.
"Динамо" просило перенести матч с "Шахтером"
Киевское "Динамо" хотело перенести матч 9-го тура чемпионата Украины против "Шахтера". Поединок между грандами украинского футбола состоится в воскресенье, 8 ноября.
С инициативой перенести игру выступило руководство "Динамо". "Шахтер" вроде отказался переносить матч.
Вероятно, "Динамо" хотело перенести матч из-за серьезных кадровых проблем. Как известно, в киевском клубе вспышка COVID-19. Коронавирус обнаружили у восьми футболистов:
- Денис Бойко
- Георгий Бущан
- Денис Гармаш
- Миккель Дуелунд
- Александр Караваев
- Виталий Миколенко
- Георгий Цитаишвили
- Николай Шапаренко
- Владислав Супряга.
Швейцария и Германия объявили состав на матчи против Украины
Сборные Швейцарии и Германии 6 ноября объявили список футболистов, вызванных для подготовки к матчам в ноябре.
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 24-х футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды. В заявку Германии попало 29 футболистов.
Состав сборной Швейцарии
Вратари: Ян Зоммер, Ивон Мвого, Грегор Кобель.
Защитники: Мануэль Аканджи, Лорис Бенито, Сильван Видмер, Эрай Кюмарт, Нико Ельведи, Джордан Лотомба, Бечири Омерагич, Рикардо Родригес, Фабиан Шер.
Полузащитники: Эдимилсон Фернандес, Ремо Фройлер, Марио Гавранович, Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен, Джердан Шакири, Рубен Варгас, Гранит Джака, Джибриль Соу, Стивен Цубер.
Нападающие: Харис Сеферович, Брель Эмболо.
Состав сборной Германии
Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер, Берн Лена, Кэвин Трапп.
Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Марсель Хальстенберг, Бенжамен Хенрикс, Робин Кох, Тило Керера, Филипп Макс, Антони Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Штарк, Джонатан Та, Феликс Удохай.
Полузащитники: Надим Амири, Юлиан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Илкай Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Флориан Нойхаус, Лерой Сане.
Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.
Лучший гол недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила победителя в голосовании на лучший забитый мяч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Лучшим признано гол 20-летнего полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской "Севильи" (2:3). Хавбек прекрасным ударом со штрафного отправил мяч точно в угол ворот.
Видео гола Сулейманова
На награду претендовали три гола – это дальний выстрел форварда гладбахской "Боруссии" Алассана Плеа в матче с "Шахтером" (6:0), мяч Лаутаро Мартинеса в игре с мадридским "Реалом" (2:3), а также искуссный гол после шикарной передачи пяткой от Луиша Диаса в игре "Порту" – "Марсель" (3:0).
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