"Динамо" просило перенести матч с "Шахтером"
Киевское "Динамо" хотело перенести матч 9-го тура чемпионата Украины против "Шахтера". Поединок между грандами украинского футбола состоится в воскресенье, 8-го ноября.
По информации телеграм-канала "Динамо Киев Inside", с инициативой перенести игру выступило руководство "Динамо". "Шахтер" якобы отказался переносить матч.
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Руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник с просьбой о возможном переносе матча. Понимания не нашли,
– говорится в сообщении.
Вероятно, "Динамо" хотело перенести матч из-за серьезных кадровых проблем. Как известно, в киевском клубе вспышка COVID-19. Коронавирус обнаружили у восьми футболистов:
- Денис Бойко
- Георгий Бущан
- Денис Гармаш
- Миккель Дуэлунд
- Александр Караваев
- Виталий Миколенко
- Георгий Цитаишвили
- Николай Шапаренко.
"Динамо" – лидер чемпионата Украины после 8 туров. Киевляне набрали 20 очков и на 4 балла опережают "Шахтер".
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