Киевское "Динамо" хотело перенести матч 9-го тура чемпионата Украины против "Шахтера". Поединок между грандами украинского футбола состоится в воскресенье, 8-го ноября.

По информации телеграм-канала "Динамо Киев Inside", с инициативой перенести игру выступило руководство "Динамо". "Шахтер" якобы отказался переносить матч.

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Руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник с просьбой о возможном переносе матча. Понимания не нашли,

– говорится в сообщении.

Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 8-го ноября. Начало игры в 17:00.

Вероятно, "Динамо" хотело перенести матч из-за серьезных кадровых проблем. Как известно, в киевском клубе вспышка COVID-19. Коронавирус обнаружили у восьми футболистов:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Денис Гармаш

Миккель Дуэлунд

Александр Караваев

Виталий Миколенко

Георгий Цитаишвили

Николай Шапаренко.

"Динамо" – лидер чемпионата Украины после 8 туров. Киевляне набрали 20 очков и на 4 балла опережают "Шахтер".