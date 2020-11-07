У п'ятницю, 6 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

У футболістів збірної України виявили COVID-19

Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Супряга перед матчем з "Шахтарем" заразився коронавірусом, пише 24 канал.

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Також COVID-19 виявили у гравця грецького АЕКа і півзахисника збірної України Євгена Шахова. Усіх інфікованих відправлено на самоізоляцію.

До уваги! Вже 11 листопада національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Польщі. Через кілька днів команда Андрія Шевченка також зіграє з Німеччиною та Швейцарією в рамках Ліги націй УЄФА.

"Динамо" просило перенести матч з "Шахтарем"

Київське "Динамо" хотіло перенести матч 9-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря". Поєдинок між грандами українського футболу відбудеться у неділю, 8-го листопада.

З ініціативою перенести гру виступило керівництво "Динамо". "Шахтар" начебто відмовився переносити матч.

Ймовірно, "Динамо" хотіло перенести матч через серйозні кадрові проблеми. Як відомо, у київському клубі спалах COVID-19. Коронавірус виявили у восьми футболістів:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Денис Гармаш

Міккель Дуелунд

Олександр Караваєв

Віталій Миколенко

Георгій Цитаїшвілі

Микола Шапаренко

Владислав Супряга.

Швейцарія та Німеччина оголосили склад на матчі проти України

Збірні Швейцарії та Німеччини 6 листопада оголосили список футболістів, які викликані для підготовки до матчів у листопаді.

Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович викликав 24-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди. У заявку Німеччини потрапило 29 футболістів.

Склад збірної Швейцарії

Воротарі: Ян Зоммер, Івон Мвого, Грегор Кобель.

Захисники: Мануель Аканджі, Лоріс Беніто, Сильван Відмер, Ерай Кюмарт, Ніко Ельведі, Джордан Лотомба, Бечірі Омерагич, Рікардо Родрігес, Фабіан Шер.

Півзахисники: Едімілсон Фернандеш, Ремо Фройлер, Маріо Гавранови, Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен, Джердан Шакірі, Рубен Варгас, Граніт Джака, Джібріль Соу, Стівен Цубер.

Нападники: Харіс Сеферович, Брель Емболо.

Склад збірної Німеччини

Воротарі: Олівер Бауманн, Мануель Ноєр, Берн Лено, Кевін Трапп.

Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Гозенс, Марсель Хальстенберг, Бенжамен Хенрікс, Робін Кох, Тіло Керер, Філіпп Макс, Антоні Рюдігер, Ніко Шульц, Ніклас Штарк, Джонатан Таа, Фелікс Удохай.

Півзахисники: Надім Амірі, Юліан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Кімміх, Тоні Кроос, Флоріан Нойхаус, Лерой Сане.

Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер.

Найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

Пресслужба УЄФА оголосила переможця в голосуванні на найкращий забитий м'яч третього туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА.

Найкращим визнано гол 20-річного півзахисника "Краснодара" Магомеда-Шапі Сулейманова у ворота іспанської "Севільї" (2:3). Хавбек прекрасним ударом зі штрафного відправив м'яч точно в кут воріт.

Відео голу Сулейманова

На нагороду також претендували три голи – це дальній постріл форварда гладбахської "Боруссії" Алассана Плеа в матчі з "Шахтарем" (6:0), м'яч Лаутаро Мартінеса в грі з мадридським "Реалом" (2:3), а також майстерний гол після шикарної передачі п'ятою від Луїша Діаса в грі "Порту" – "Марсель" (3:0).