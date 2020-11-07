СOVID-19 у гравців збірної України, кадрова катастрофа "Динамо": новини спорту 6 листопада
У п'ятницю, 6 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
У футболістів збірної України виявили COVID-19
Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Супряга перед матчем з "Шахтарем" заразився коронавірусом, пише 24 канал.
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Також COVID-19 виявили у гравця грецького АЕКа і півзахисника збірної України Євгена Шахова. Усіх інфікованих відправлено на самоізоляцію.
"Динамо" просило перенести матч з "Шахтарем"
Київське "Динамо" хотіло перенести матч 9-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря". Поєдинок між грандами українського футболу відбудеться у неділю, 8-го листопада.
З ініціативою перенести гру виступило керівництво "Динамо". "Шахтар" начебто відмовився переносити матч.
Ймовірно, "Динамо" хотіло перенести матч через серйозні кадрові проблеми. Як відомо, у київському клубі спалах COVID-19. Коронавірус виявили у восьми футболістів:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Денис Гармаш
- Міккель Дуелунд
- Олександр Караваєв
- Віталій Миколенко
- Георгій Цитаїшвілі
- Микола Шапаренко
- Владислав Супряга.
Швейцарія та Німеччина оголосили склад на матчі проти України
Збірні Швейцарії та Німеччини 6 листопада оголосили список футболістів, які викликані для підготовки до матчів у листопаді.
Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович викликав 24-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди. У заявку Німеччини потрапило 29 футболістів.
Склад збірної Швейцарії
Воротарі: Ян Зоммер, Івон Мвого, Грегор Кобель.
Захисники: Мануель Аканджі, Лоріс Беніто, Сильван Відмер, Ерай Кюмарт, Ніко Ельведі, Джордан Лотомба, Бечірі Омерагич, Рікардо Родрігес, Фабіан Шер.
Півзахисники: Едімілсон Фернандеш, Ремо Фройлер, Маріо Гавранови, Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен, Джердан Шакірі, Рубен Варгас, Граніт Джака, Джібріль Соу, Стівен Цубер.
Нападники: Харіс Сеферович, Брель Емболо.
Склад збірної Німеччини
Воротарі: Олівер Бауманн, Мануель Ноєр, Берн Лено, Кевін Трапп.
Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Гозенс, Марсель Хальстенберг, Бенжамен Хенрікс, Робін Кох, Тіло Керер, Філіпп Макс, Антоні Рюдігер, Ніко Шульц, Ніклас Штарк, Джонатан Таа, Фелікс Удохай.
Півзахисники: Надім Амірі, Юліан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Кімміх, Тоні Кроос, Флоріан Нойхаус, Лерой Сане.
Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер.
Найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Пресслужба УЄФА оголосила переможця в голосуванні на найкращий забитий м'яч третього туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА.
Найкращим визнано гол 20-річного півзахисника "Краснодара" Магомеда-Шапі Сулейманова у ворота іспанської "Севільї" (2:3). Хавбек прекрасним ударом зі штрафного відправив м'яч точно в кут воріт.
Відео голу Сулейманова
На нагороду також претендували три голи – це дальній постріл форварда гладбахської "Боруссії" Алассана Плеа в матчі з "Шахтарем" (6:0), м'яч Лаутаро Мартінеса в грі з мадридським "Реалом" (2:3), а також майстерний гол після шикарної передачі п'ятою від Луїша Діаса в грі "Порту" – "Марсель" (3:0).
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