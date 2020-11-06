Пресс-служба УЕФА объявила победителя в голосовании за лучший забитый мяч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Лучшим признан гол 20-летнего полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской "Севильи" (2:3), пишет официальный сайт УЕФА.

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Хавбек прекрасным ударом со штрафного отправил мяч точно в угол ворот.

Видео гола Сулейманова

На награду также претендовали три гола – это дальний выстрел форварда гладбахской "Боруссии" Алассана Плеа в матче с "Шахтером" (6:0), мяч Лаутаро Мартинеса в игре с мадридским "Реалом" (2:3), а также мастерский гол после шикарной передачи пяткой от Луиша Диаса в игре "Порту" – "Марсель" (3:0).